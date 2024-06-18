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發現疑似遺址 嘉義台積封裝1廠暫停工

聯合報／ 記者簡永祥李宗祐／連線報導

台積電規畫在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，上月底第1座廠（P1）整地時發現疑似遺跡，已暫停施工，將搶救挖掘，台積電表示，配合主管機關規定進行後續程序。但南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第2座廠（P2）計畫，整體建廠進度維持不變。

台積電3月宣布在太保市的嘉科園區設2座先進封裝廠，4月開始整地。由於這座先進封裝廠攸關台積協助客戶打造高效能運算晶片（HPC），為AI加速晶片重要布局，台積電希望第1座廠在2026年底前完工量產。

不過，近期工程團隊在地質鑽探過程中疑似發現遺跡，掘出類似繩紋陶片、陶環等碎片，引起各界震撼。嘉科園區先前整地時就曾發現疑似遺址，為此去年底申請變更開發行為，減少影響。

嘉義縣文化觀光局文資科長張志聰說，台積電工區附近所列的法定名詞為「太保農場疑似考古遺址」，文資強度較「考古遺址」、「列冊考古遺址」低，待搶救挖掘後研判屬於哪一種文化層。若搶救挖掘速度較快，幾個月就會結束，再開文資審議會決定是否能復工。

據了解，整地工程已先暫停，台積電前天表示將配合主管機關規定進行後續相關程序，但未說明停工影響及應變計畫。

南科管理局已收到台積電提出的應變計畫，台積電考慮先興建第2廠，並調整施工動線、工序等，縮短停工期，預料對2座封裝廠的建廠計畫不致有太大影響。

台積電將重大擴建計畫選在嘉義，雲林縣府也積極希望台積電前往設廠。供應鏈透露，嘉義封裝廠址發現遺址，可能讓台積電重新將雲林納入未來設立封裝廠的備案選項，但台積電不對此做任何評論。

台積電 嘉義 遺址

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