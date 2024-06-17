傳住友擬關一條偏光片產線 業者：市占低影響不大

媒體報導，偏光片大廠日商住友化學因大額虧損，除宣布全球裁員，並將關閉台南一條產線。產業界人士表示，住友偏光片在台市占率已低，影響不大，反映的是面板相關產業轉型的現實。

業界分析，住友偏光片在台灣市占率很低，主因住友偏光片雖然品質好，但面板廠生產一般面板時不願採用價格較貴的偏光片，只有在生產高階面板才可能採用。

產業人士表示，即便韓國三星顯示器、樂金顯示器兩大面板廠轉型，近年陸續關閉液晶顯示器面板產線，台灣的友達、群創仍面臨虧損壓力，台灣兩大面板廠只有拚升級轉型，加上中國面板廠也調控產能，才讓面板價格上漲，緩和虧損壓力；台灣的面板廠自身都有虧損壓力情況下，當然生產在一般面板產品時，更不願意使用價格偏貴的偏光片。

產業人士認為，面板廠升級轉型之際，面板重要零組件偏光片廠也需同步跟進，畢竟面對中國面板產業鏈低價競爭，絕對的成本壓力挑戰下，台、日、韓廠只能往高值化產品升級。

產業人士指出，台灣偏光片廠誠美材、明基材在台灣面板廠的採購量來看，已占絕大多數，主因擁有價格優勢，日商生產高價的偏光片在台灣市占率明顯偏低。