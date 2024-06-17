鴻海旗下鴻騰布局新能源 推出充電樁產品

歐洲規模最大的智慧能源綜合展，Smarter E Europe 19日開展，鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技旗下鴻翼新能源科技（下稱「鴻翼」），以Voltaira品牌，推出充電樁新系列- Royal Series 正式亮相。

鴻翼由鴻海旗下鴻騰精密科技(6088-HK)與星源博銳新能源技術有限公司合資成立，本次攜手聯合於Power2Drive展出。展場除了可見鴻翼獲得2024 IF 產品設計獎的首款充電樁 Voltaira Anoles Series變色龍系列，更看準中東北非(MENA)區域電動車市場的潛力，主打設計的皇家系列，產品包括皇家直流快充樁、皇家高階商用金款、皇家基本家用銀款交流裝，佈局完整，涵蓋各種充電需求與情境功能。

皇家系列外觀與功能皆針對中東北非市場作出對應。直流樁內充電模塊焊點全灌膠，具有對抗氣候的高度保護。智能風扇以溫控調整轉速，符合低噪、低耗能運作，設計兼顧使用者與營運商的體驗與管理。直流樁可制定120kW、150kW、180kW充電方案，搭配功率智能分配，透過模塊智能調度，辨別車輛連結充電樁後的需求，可提高單樁的充電利用率。並有優於市場，更高的功率峰值效率96%，可顯著反應於整體營運成本降低。