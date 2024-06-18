思科攜八台廠 衝數位轉型

國際資安與網路大廠思科昨（17）日舉行台灣年度科技盛會「Cisco Engage Taipei」，推動台灣數位加速計畫TDA 3.0，並攜手台達電（2308）、駿永資訊、聯浚電訊、Synergies訊能集思、億鴻系統科技、神通資訊科技、凌羣電腦及華電聯網等八家台灣在地企業合作，聚焦綠色永續、資訊安全和AI驅動的智慧轉型。

思科六年前引進TDA計畫，橫跨5G專網、智慧城市、金融城市、資訊安全、樂齡生活等九大領域。

副總統蕭美琴昨天出席致詞表示，數位科技是全球全力發展的產業，是造就未來關鍵發展領域，台灣科技走在最前端，也在創造下一個科技的新時代，要將持續創造數位科技新奇蹟。