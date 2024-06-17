網家旗下比比昂 進駐全家App

經濟日報／ 記者彭慧明徐牧民／台北報導

PChome網路家庭（8044）集團多角發展服務，旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂昨（17）日宣布與全家便利商店合作，推出全新獨家合作模式，6月18日起，「比比昂日貨」專區進駐「全家」會員App，讓跨境電商與便利商店業者的合作不只限於取貨服務，打造便利商店跨境購物服務，哈日族在「全家」App一指輕鬆淘日貨。

資策會MIC調查顯示，過去一年有49.3%消費者曾在海外網購，消費者海外網站首選是日本。看準跨境網購熱潮，Bibian比比昂表示，藉由「全家」逾1,750萬名會員、突破千萬的App下載量，以及超商24小時營業與逾4,200家實體店舖的優勢，可為台日跨境電商服務帶來新動能。

另外，網路家庭旗下PChome 24h購物主力產品為3C商品，昨天也推出「大家電快速安裝」新服務，主打電視、冰箱、洗衣機「今日下單，隔日配達」，實現一鍵下單、配送到府、快速安裝一條龍完善服務。

全家便利商店 跨境電商

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