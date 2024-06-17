電信三雄保險銷售 報捷

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄搶進保險銷售，成果亮眼，中華電信（2412）日前與將來銀行合作，推升旅平險業績量成長兩倍；台灣大攜手攜手富邦合作創新型保險，申辦量月增180%；遠傳攜手中國信託產險推出創新型旅平險，11天突破500件投保目標，以新技術及AI推薦， 投保轉換率提升250%。

中華電信指出，與將來銀行合作投保海外旅平險享漫遊上網零元優惠，帶動將來銀行旅平險業績量增加二倍。

台灣大指出，攜手富邦產險推出全台第一個整合電信App的「創新型保險」，年初獲金管會核准，3月底開放給台灣大千萬用戶使用，4、5月連假期間的國人旅遊潮，創新型旅平險保單申辦量倍增，月增達180%，在4月底時，僅一個月時間就達成金管會要求在六個月內達到470件有效投保量，提早五個月達成試辦條件。

遠傳指出，6月6日攜手中國信託產險，在遠傳心生活App上線「創新型旅平險」試辦案，僅用11天就達成金管會要求的六個月內達到500件投保數量目標，此外，四成用戶加購海外自駕和活動取消等獨特保障，

遠傳表示，創新投保流程與AI推薦技術提升用戶體驗，2分鐘內快速投保，推出以來完成投保的轉換率（CVR）提升250%以上。

旅平險 遠傳

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