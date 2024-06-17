台德合作研發車用無線晶片估帶動電動車產值逾600億元

經濟部今（17）日與全球車用半導體領先廠商「英飛凌」，共同宣布在台擴大研發投資，成立「先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，這是歐洲晶片大廠首度在台灣設立此類研發中心，經濟部表示，「英飛凌先進汽車和無線通訊半導體研發與合作發展計畫」將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發並生產，計畫總經費12億元，預計帶動臺灣電動車上下游產業產值達600億元。

經濟部長郭智輝表示，經濟部曾多次拜訪英飛凌，積極邀請其來台合作開發先進技術，這次非常高興能得到英飛凌德國總部的支持，選擇台灣作為最新研發計畫的據點。

郭智輝說，台灣擁有全球第一的半導體製造供應鏈與資通訊應用技術，此研發中心的成立，將導入全球領先的車用無線控制技術，強化國內廠商與國際車用電子專家的技術合作，並加速國內業者進入國際車用市場，透過本次與英飛凌合作，期待能讓台灣成為車用晶片的世界核心。

英飛凌物聯網、計算與無線業務部門執行副總裁Sam Geha表示，自1999年進入台灣市場以來，英飛凌在臺灣已深耕近25年，此次透過由經濟部支持的「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體前瞻研究夥伴發展計畫」，將在台既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，攜手在地產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。

經濟部指出，英飛凌為全球最大的車用晶片公司，也是電源系統及物聯網半導體的領導廠商，此次「英飛凌先進汽車和無線通訊半導體研發與合作發展計畫」將轉移新一代車用藍牙晶片技術到台灣研發並生產，並強化國際車用電子專家與國內整車廠、車用電子廠及學研共同合作研發無線電池管理系統、次世代智慧座艙、智慧汽車門禁系統等應用方案，協助國內業者加速通過複雜且嚴格的車規驗證，跨入國際車用市場；計畫總經費12億元，預計促成衍生投資27億元，帶動臺灣電動車上下游產業產值達600億元。