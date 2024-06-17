資安院辦理說明會 協助企業及非營利組織強化資安韌性

國家資通安全研究院於17日辦理「NICS台灣資安計畫」—資安輔導與諮詢服務說明會，邀請台灣中小微型企業及非營利組織參與。資安院於說明會中講解中小微型企業如何強化資安韌性，以及資安院後續可以提供的資安輔導及諮詢服務事項。說明會現場也安排了領域資安專家和與會者進行交流，提升資安意識。

資安院表示，今年起執行Google 旗下慈善組織Google.org捐助經費之「NICS台灣資安計畫」，協助台灣中小微型企業與非營利組織強化資安韌性。資安院研究團隊於調查及研究分析後，了解台灣的中小微型及非營利組織對資安防護及個資保護都有迫切需求。因此，資安院將編製系列資安教材、訓練資安種子講師與建立諮詢團隊，以協助我國中小微企業與非營利組織盤點資源、培訓人員，並提供實地資安輔導。自今年起，資安院將提供兩項實地輔導服務，包含「資安服務團」及與國內大專院校合作之「資安健檢團」。今年將免費服務30個中小微型企業及組織，期望透過教育訓練及實地輔導諮詢等方式，協助企業及非營利組織，深入了解組織內部資安現況、提升內部人員資安意識與強化組織整體資安防護能力。

資安院表示，本次說明會分為非營利組織、中小微型企業兩個場次，共約200個組織派員透過線上或實體參與。同時，資安院也邀請逢甲大學李榮三特聘教授、陽明交大黃俊穎教授，以及非營利組織、企業夥伴開放文化基金會、台灣公益團體自律聯盟、網絡行動科技等單位，共同出席指導。在說明會當中，資安院邀請非營利組織及中小微型企業夥伴齁斑科技劉晉佑執行長、三甲科技魏國瑞營運總監，以及資安專家崑山科技大學副主任鄭郁翰，就當前中小微型企業與非營利組織所面臨的資安威脅及挑戰、基本資安防護實務等進行專題演講、分享經驗與提供防護建議。

資安院副院長林盈達於說明會中表示，中小微型企業與非營利組織在台灣扮演著不可或缺的角色，所面臨的資安風險不亞於大企業，卻相對缺乏相應的資源以抵禦威脅。NICS台灣資安計畫旨在為這些組織建立持續的支援體系，使組織能夠在面臨資安挑戰時，能借重各方的智慧和資源，進而發展更為堅固的資安防線，提升組織資安韌性。

此外，資安院於會中進一步說明本計畫預定進行的中小微型企業與非營利組織「資安服務團」及「資安健檢團」的輔導對象遴選方式，透過自評表解說，讓有意願受輔導的組織，初步自我檢視資安現況、盤點資安困難，先行確認接受輔導的意願與期待改進的方向，後續再提供服務報名表，供有深入輔導或健檢服務需要的組織申請預定今年下半年進行的實地輔導服務。今年的服務自即日起開放申請，並將於6月28日截止，採先到先審制。