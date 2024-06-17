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思科投資台灣 蕭美琴：形塑下一階段經濟成長新動能

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統蕭美琴17日下午出席「科技台灣 全速運轉」思科台灣數位加速計畫3.0啟動記者會時指出，台灣擁有強大科技實力和創新能力，我們有責任在數位時代形塑下一階段台灣經濟成長新動能。她感謝思科公司與各界夥伴，在台灣推動數位轉型過程中攜手同行，讓台灣在科技領域保持全球競爭力。相信大家一起投入，台灣一定能不斷創造數位科技新奇蹟。

蕭美琴致詞時，首先感謝受邀見證思科台灣數位加速計畫（TDA）3.0的啟動，讓她有機會進一步了解思科與臺灣各界合作內容與夥伴關係。隨著台灣在全球數位化趨勢中成為焦點，非常感謝思科長期對臺灣的支持，並持續與政府、學術界和私部門合作。

蕭美琴認為，數位科技是現在世界各國全力發展的產業，同時也是造就人類未來進步與發展的關鍵領域。台灣很幸運在產官學研各界努力之下，數位科技不但走在世界最前端，還在持續創造下一個科技新時代。

蕭美琴提到，幾年前，思科引進台灣數位加速計畫，在TDA1.0和TDA2.0發展過程中，貢獻台灣科技基礎設施與相關能力，她要感謝思科過去的努力，也非常期待TDA3.0將進一步瞄準投資 ESG管理技術擴散及產業應用，全方位培養資安人才、實戰技能及AI技術，擴展地方政府合作等，結合台灣數位化，並與產官學研各界共同合作。

蕭美琴指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，近來世界的眼光都因此聚焦台灣。在這個數位時代，我們有責任形塑下一個階段台灣經濟成長新動能。她感謝思科願意在台灣的數位科技及人才培育領域挹注資源，也持續與地方政府合作，推動多項數位計畫，成為政府打造「智慧城市」不可或缺的重要夥伴。稍早，總經理林岳田介紹過去幾項合作領域，相信在這些合作基礎下，未來TDA3.0將成為帶動台灣持續科技化、數位化的重要動能。

蕭美琴也感謝思科與各界夥伴，在台灣推動數位轉型過程中攜手同行，並扮演關鍵角色，讓台灣於科技領域保持全球競爭力。相信大家一起投入，台灣一定可以不斷創造數位科技的新奇蹟。最後，她祝福今天活動順利圓滿，也期待在TDA合作邁入下一階段中，能了解更多思科在台灣的成果及合作夥伴關係。

地方政府 思科 蕭美琴

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