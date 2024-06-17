快訊

申請會員密碼常見視窗跳出1句話 過來人哀號：真的是跪地求饒

「酒駕剋星」永和警昏迷一個月今離世 同仁列隊敬禮慟：任務結束一路好走

英飛凌斥資12億元 在台成立半導體研發中心

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

國際IDM大廠英飛17日宣布「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體前瞻研究夥伴發展計畫」。英飛凌擬將在台既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，將攜手在地的產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。

這項計畫的總金額為新台幣12億元，並獲得經濟部A+專案支持，預計將帶動台灣汽車電子產業產值達新台幣600億元。

該計畫內容包括新一代車用藍牙晶片產品的完整在台研發，透過引進國際車用電子研發專家的參與，與本地研發人員及業界客戶進行交流，培育車用領域的專業，在台灣完成新一代藍牙晶片從設計、生產及封測的完整流程。

英飛凌將與工研院、台灣大學、成功大學、台北科技大學等院校，以及多家本地網通模組廠商、車用系統開發商合作，針對Wi-Fi及藍牙等無線通訊技術在汽車的應用，包括無線電池管理系統、次世代智慧座艙、智慧汽車門禁系統等領域進行應用場景及解決方案的開發。

英飛凌物聯網、計算與無線業務部門執行副總裁Sam Geha表示，自1999年進入台灣市場以來，英飛凌在台灣已深耕近25年。我們對台灣充滿活力的創新生態系統印象深刻，包括其高技能的研發人才和強大的產業聚落。基於與眾多本地夥伴的穩固合作基礎，英飛凌也正持續加強我們的研發能力，我們期待能進一步豐富和擴大與本地夥伴的合作。

新台幣 無線通訊 藍牙

延伸閱讀

浩鼎股東會／執行長王慧君：ADC 藥物及平台發展超前

台積電歐洲設廠存考驗 德國矽谷協會：工會態度強硬

台積電歐洲子公司招募近2000名員工 盼造世界級團隊

擔心遺傳惡疾要求做基因定序日增 醫提醒非萬靈丹

相關新聞

AI 雙雄爭霸！廣達及鴻海成大贏家 林百里、郭台銘穩坐富豪榜1、2名

AI人工智慧自去年5月橫空出世，帶領有關類股走勢全面起飛，連帶挹注全球市場一舉擺脫低迷態勢、群起飆升，而台系供應鏈業者除...

Google台灣推「資安人才培育計畫」 目標2025年培育2000人力

台灣是全球科技的重鎮，同時面對特殊的地緣政治，面臨日益升高的網路攻擊威脅，資訊安全已經不只是技術層面的挑戰，更是台灣穩健...

環球晶遭駭客攻擊 大多數廠區18日恢復出貨

半導體矽晶圓廠環球晶日前部分資訊系統遭受駭客攻擊，環球晶今天下午表示，受影響的廠區上週已局部恢復生產，目前大多數廠區將在...

台積電嘉義封裝廠挖到遺址 傳台積已提先備案先蓋第二廠

台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，在整地發現疑似遺跡，台積電昨（17）日表示將配合主管機關規定進行後續相關程序。...

智冠改選 兩大外資機構看法相左

遊戲業龍頭智冠科技將在6月24日召開股東常會並改選董事，國際投票重要參考指標機構Glass Lewis今天(17日)發表...

行競科技發表全新儲能電池 進軍全球儲能系統市場

浸沒式冷卻電池廠行競科技今日（17）推出全新IMMERSIO XE 50儲能電池系統，一項兼具高安全性、高效能的1500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。