英飛凌斥資12億元 在台成立半導體研發中心

國際IDM大廠英飛17日宣布「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體前瞻研究夥伴發展計畫」。英飛凌擬將在台既有的「無線通訊研發實驗室」升級，成立「英飛凌先進汽車暨無線通訊半導體研發中心」，將攜手在地的產學研合作夥伴，共同開發汽車級通訊晶片及創新的應用解決方案。

這項計畫的總金額為新台幣12億元，並獲得經濟部A+專案支持，預計將帶動台灣汽車電子產業產值達新台幣600億元。

該計畫內容包括新一代車用藍牙晶片產品的完整在台研發，透過引進國際車用電子研發專家的參與，與本地研發人員及業界客戶進行交流，培育車用領域的專業，在台灣完成新一代藍牙晶片從設計、生產及封測的完整流程。

英飛凌將與工研院、台灣大學、成功大學、台北科技大學等院校，以及多家本地網通模組廠商、車用系統開發商合作，針對Wi-Fi及藍牙等無線通訊技術在汽車的應用，包括無線電池管理系統、次世代智慧座艙、智慧汽車門禁系統等領域進行應用場景及解決方案的開發。

英飛凌物聯網、計算與無線業務部門執行副總裁Sam Geha表示，自1999年進入台灣市場以來，英飛凌在台灣已深耕近25年。我們對台灣充滿活力的創新生態系統印象深刻，包括其高技能的研發人才和強大的產業聚落。基於與眾多本地夥伴的穩固合作基礎，英飛凌也正持續加強我們的研發能力，我們期待能進一步豐富和擴大與本地夥伴的合作。