台積電嘉義封裝廠挖到遺址 傳台積已提先備案先蓋第二廠

台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，在整地發現疑似遺跡，台積電昨（17）日表示將配合主管機關規定進行後續相關程序。但南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第二座廠（P2）的計畫，整體建廠進度維持不變。

台積電是在今年3月正式宣布決定在位於嘉義縣太保市的嘉義科學園區設立二座先進封裝廠，且4月開台動土整地，南科管理局也加速進行整地工程，以利台積電在2029年前完成。

這也是台積電將重大擴建計畫選在嘉義，引起嘉義縣政府高度重視，據了解，雲林縣政府也積極台積電前往設廠。

由於這座先進封裝廠是配合台積電後續以CoWoS為基底進而延伸型SOW及SoIC等先進封裝的需求，攸關台積電協助客戶打造高效能運算晶片（HPC），尤其是AI加速晶片的一項重要布局，台積電對此計畫高度重視，第一座廠希望能在2026年底前完工量產。

不過近期工程團隊在進行嘉義第一廠進行地質鑽探過程疑似發現遺跡，引起各界震撼。據了解，整地工程已暫停施工，台積電昨天表示將配合主管機關規定進行後續相關程序，但未說明停工後的影響及應變計畫。

不過南科管理局表示已收到台積電提出的應變計畫，台積電考慮先興建第二廠，並調整施工動線、工序等，藉此縮知停工期，預料對興建二座 封裝廠的建廠計畫不至於有太大影響。

但供應鏈則透露，嘉義封測廠址發現遺址，可能讓台積電重新將雲林納入未來設立封測廠的備案選項，但台積電不對此做任何評論。