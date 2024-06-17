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AI 雙雄爭霸！廣達及鴻海成大贏家 林百里、郭台銘穩坐富豪榜1、2名

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI人工智慧自去年5月橫空出世，帶領有關類股走勢全面起飛，連帶挹注全球市場一舉擺脫低迷態勢、群起飆升，而台系供應鏈業者除了自身的市值不斷向上翻漲，連同內部大老的身家也一同飆升。據悉，目前「台灣首富」為廣達（2382）創辦人暨董事長林百里，他截至目前的身家已成長至124億美元（約合新台幣4,013.75億元）的規模，穩居全台科技產業之冠。

根據證交所公布最新「上市公司市值排行榜」顯示，截至17日為止，台股第一名仍然是「台積電（2330）」其市值高達238,861.63億元，而位居第二的則是「鴻海（2317） 」，其市值則達到27,725.98億元，第三名則是「聯發科（2454）」市值為22,070.95億元，至於第四名則是此波AI爆發的受惠者之一「廣達（2382）」其市值則達到11,143.68億元。

事實上，自從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年5月來台帶起一陣陣強勁的AI旋風以來，鴻海及廣達的聲勢就不斷激增，而輝達今年3月所發布的最強晶片GB200，也由鴻海及廣達拿下大部分占比，分別握有大約40%以及30%左右的供應份額，帶動兩大代工龍頭的市值不斷飆升。對此，廣達董事長林百里上周也在股東會上直言，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，自己看好未來2年市場將百花齊放。

至於拿下大部分輝達訂單份額的鴻海集團，17日終場股價收在200元大關，帶動集團市值來到2.77兆元，而創辦人郭台銘的身家也隨之水漲船高，依據證交所5月公告資訊，郭台銘手中仍持有鴻海逾174萬張，以今天收盤價200元計算，持股市值來到3,484.4億元，並且今年以來大漲超過千億元，而林百里及郭台銘也因AI的加持，成功穩坐台灣富豪榜的第一、第二名寶座。

鴻海創辦人郭台銘。記者吳康瑋／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

廣達 鴻海

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