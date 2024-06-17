智冠改選 兩大外資機構看法相左

遊戲業龍頭智冠科技將在6月24日召開股東常會並改選董事，國際投票重要參考指標機構Glass Lewis今天(17日)發表最新報告，支持網銀國際提名的4位自然人董事，認為他們能為董事會帶來更多元專業的影響力，建議累積投票給網銀的4位董事。

網銀國際表示，本著發揮股東行動精神，強化公司治理初衷所推舉的董事人選，包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，皆受到Glass Lewis的全力支持，深感欣慰。至於則由網銀友軍鉑鉅控股所提名的另外6席董事候選人，則沒被提及。

不過，智冠日前也表示，在外資投票中具有相當影響力的國際投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services），表態全數支持智冠公司派所提名的10席候選人。ISS的報告指出，網銀國際將其提名的獨董候選人放在第一線，與一般董事候選人共同為網銀國際發聲與背書，已有失獨立董事基本所應具備的獨立性與客觀性。