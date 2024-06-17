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因應銅價上漲！良得電調漲售價 全年毛利率看升

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

國際銅價來到每噸1萬美元上下的水準，使得線材廠成本上升，良得電（2462）表示，該公司6月調漲產品售價，加上產品組合優化，毛利率將回升到第3季旺季水準，今年因為產品單價提升，加上伺服器、智慧裝置與低軌道衛星等三大產品需求不錯，全年營收將兩位數成長，毛利率同步看增。

至於人工智慧（AI）領域產品？良得電指出，整個資訊的發展AI領域是未來重點，預估AI PC的電源連接器需高瓦數的電流，與過往電競筆電類似，良得電在此供應鏈仍有一定優勢，未來可望搭上AI PC的熱潮。

良得電表示，自6月開始調漲產品售價，使得6月營收有減會優於5月，第2季的毛利率，應該會有下半年旺季的水準，另外，產品組合優化，也帶動毛利率上揚。

針對下半年展望，良得電說，三大應用包括伺服器、低軌道衛星與智慧裝置。其中，低軌道衛星已有一家量產出貨，另一家在試產階段，第3、4季有機會量產。智慧門鈴因客戶擴展歐洲等市場，下半年貢獻將優於上半年。

良得電說，今年電動車與遊戲機需求較弱，但電動車有中國大陸客戶新車種訂單，有助於彌補整體市場的不足，預期電動車占全年營收約7-8%。遊戲機因日系客戶需求持穩，今年預估占營收比重維持在8%左右。

AI 毛利率 營收

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