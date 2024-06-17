思科擴大投資台灣 蕭副總統：台灣數位化重要動能

網路設備大廠思科（Cisco）今天公布台灣數位加速計畫3.0，聚焦永續發展、資訊安全、人工智慧（AI）驅動的智慧轉型，持續擴大投資台灣。副總統蕭美琴應邀出席致詞表示，計畫3.0將是帶動台灣持續科技化、數位化的重要動能。

思科今天在台北舉辦「台灣數位加速計畫（TaiwanDigital Acceleration，TDA）」3.0啟動記者會，與會者包括蕭副總統、數位發展部長黃彥男、思科全球資深副總裁暨創新長狄德瑞奇（Guy Diedrich）、思科全球副總裁黃志明、思科台灣總經理林岳田等。

蕭副總統指出，台灣在未來全球數位化趨勢中，扮演越來越重要的角色，也看到很多的產官學之間的合作。數位科技不但是世界各國全力發展的產業，也是造就人類未來進步與發展的關鍵領域，台灣的數位科技不僅走在世界最前端，還不斷持續創造下一個科技的新時代。

蕭副總統表示，幾年前思科引進台灣數位加速計畫，在計畫1.0和2.0過程中，貢獻台灣科技基礎設施和相關能力。接下來的計畫3.0，預計將進一步瞄準投資、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、技術擴散及產業應用，全方位培養資安人才實戰技能以及AI智慧技術，並擴展地方政府合作。

蕭副總統說，台灣擁有強大的科技實力和創新能力，近來世界眼光都聚焦在台灣，「在這個數位時代，我們有責任形塑下一個階段台灣經濟成長的新動能」，感謝思科在台灣的數位科技和人才培育方面繼續挹注資源，也與地方政府合作推動多項數位計畫，成為政府打造智慧城市不可或缺的重要夥伴。

蕭副總統表示，感謝思科和各界夥伴，在台灣推動轉型的過程中攜手同行，在台灣科技領域保持全球競爭力的過程中，扮演關鍵角色，透過一起合作投入，台灣一定可以不斷創造數位科技的新奇蹟。

狄德瑞奇說，思科對台灣做出的承諾，證明了思科對台灣能成為頂尖科技市場充滿信心。數位加速計畫不僅僅是一項投資，更是充分運用思科專業科技、全球生態系和創新精神的合作，確保台灣走在數位創新的尖端。