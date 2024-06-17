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環球晶遭駭客攻擊 大多數廠區18日恢復出貨

中央社／ 台北17日電
半導體矽晶圓廠環球晶日前部分資訊系統遭受駭客攻擊，環球晶今天下午表示，受影響的廠區上週已局部恢復生產，目前大多數廠區將在18日恢復出貨。圖／聯合報系資料照片
半導體矽晶圓廠環球晶日前部分資訊系統遭受駭客攻擊，環球晶今天下午表示，受影響的廠區上週已局部恢復生產，目前大多數廠區將在18日恢復出貨。圖／聯合報系資料照片

半導體晶圓廠環球晶日前部分資訊系統遭受駭客攻擊，環球晶今天下午表示，受影響的廠區上週已局部恢復生產，目前大多數廠區將在18日恢復出貨。

環球晶今天下午發布重大訊息指出，12日晚間部分廠區資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理，在積極調查下，確認重要資料系統未受損害。

環球晶說明，初期為降低風險，先行關閉部分作業系統以釐清影響範圍，部分廠區生產跟出貨作業有些許延遲，上週已陸續局部復工。

環球晶指出，截至目前，受影響的廠區絕大部分將在18日恢復出貨，不過受影響的廠區因各自程度不同，恢復時程也有所不同，公司持續積極會同技術專家協助調查和復原工作。

對於可能獲得保險理賠金額，環球晶表示正在估算中，將持續提升網路與資訊基礎架構安全管控，確保資訊安全。

半導體 晶圓廠 環球晶 資安

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