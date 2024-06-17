巴黎奧運、帕運接連登場！4大平台攜手轉播 賴清德：一起為台灣加油

巴黎奧運、巴黎帕運分別在7月、8月登場，愛爾達今天舉行記者會，宣布由中華電信、愛爾達電視、公共電視、華視4大轉播單位，聯手提供超過2500小時的奧運與帕運轉播服務，為中華代表隊加油。

愛爾達今天下午舉辦2024巴黎奧運暨巴黎帕運聯合轉播記者會，包括環境部長彭啓明、教育部政務次長張廖萬堅、中華奧會主席林鴻道、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴、中華電信董事長郭水義、公廣集團董事長胡元輝、愛爾達董事長陳怡君等都親自出席。

總統賴清德今天透過影片致詞時表示，巴黎奧運、帕運即將登場，邀民眾一起為台灣加油。行政院長卓榮泰也透過影片，邀民眾為台灣英雄加油，成為國家隊的最強後盾。

今年巴黎奧運被視為最環保的一屆奧運，彭啓明致詞時表示，本次奧運具備五大ESG重點，包括設定碳中和減碳目標、場館用電符合RE100，約95%場館是既有場館改建，第四是資源循環零廢棄，第五是綠色交通等。

張廖萬堅致詞時表示，國家運動訓練中心這次投入的資源也是前所未有，盼透過各類情資蒐集，讓選手發揮最好的實力，特別感謝愛爾達轉播，讓熱愛體育的民眾可以為比賽加油、支持台灣英雄。

由教育部體育署運動發展基金指導，這次巴黎奧運、巴黎帕運聯合轉播單位包括中華電信、愛爾達、無線電視公視、華視等4大平台參與，整體涵蓋中華電信MOD、OTT平台以及電視平台。

中華電信連續5屆參與奧運轉播，也是本屆國內提供最多直播時數的轉播平台，除了設置全台獨家的「巴黎奧運專區」外，也提供AR、超慢速視角等創新科技，帶來嶄新收視體驗，還有提供「追牌小秘書」、「熱點回看」功能，觀眾可在中華隊登場時收到手機推播、快速找到關鍵決勝點的時間。

愛爾達體育1到4台將有500小時以上的中文解說，出動近100人的轉播團隊與超過50人以上的專業主播講評，提供清晰的解說內容。

串流影音OTT平台播出也加碼升級，中華電信HameVideo跟ELTA.tv將推出愛爾達奧運1、2、3台，合計投入7個頻道、近1000小時內容，提供解說內容。

至於巴黎帕運會，愛爾達電視將動用1到4台提供超過75小時的中文直播內容，並同步攜手公視、華視聯合播出，響應「熱愛運動、我們都一樣」的運動平權精神。

為捍衛版權，巴黎奧運轉播台灣總代理愛爾達電視將在賽會期間組成查盜小組，若有未經授權的違法盜版行為，將採取必要法律行動，保障轉播商權益。