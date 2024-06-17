精英前進德國慕尼黑Power2Drive展 發表充電解決方案

精英（2331）旗下精強科技 (ECSIPC) 首次參與2024年德國慕尼黑電動車充電設備展 (Power2Drive 2024)，發表全方位電動車充電解決方案，包含多款AC智能充電樁及CSMS智慧充電樁管理系統，以軟硬整合解決方案搶攻智慧城市電動車基礎建設商機。

全球重視節能減碳，各國致力於推動ESG，電動車基礎建設剛性需求銳不可擋，看好歐陸需求，精強宣布首度參與德國慕尼黑電動車充電設備大展（Power2Drive），發表可用於家庭、企業及各種商業場域的充電樁軟硬體整合解決方案，根據Global Market Insights調查顯示，電動車充電站市場規模從2021年的175.9億美元到2028年將成長至1,119億美元，複合年成長率高達30.26％。

精強科技推出多款智慧AC充電樁Venus系列和Mercury系列，為歐洲客戶提供32A單相和三相規格，滿足不同場域應用。智慧AC充電樁符合國際標準OCPP 1.6認證，並可升級為OCPP 2.0標準，適用於家庭及各種商業應用，包含停車場、商業車隊、住宅區、飯店和購物中心等領域。智慧AC充電樁整合了精強科技自主研發的客製專業管理軟體（CSMS），使營運商、系統整合商和家庭用戶可以輕鬆遠端控制AC充電樁。

簡約外型且安全可靠的Mercury AC充電樁整合數位電錶和會員RFID識別裝置，適合安裝於各商業領域。採用高強度外殼設計，符合多項安全標準OCP/OVP/UVP/突波防護，IP55/IK10防塵防水等級，適合室內或室外安裝。此AC充電樁支援乙太網路、雙無線網路和行動網路LTE的多種網路連接功能，可將各項充電資訊從充電樁上傳到雲端。

Venus AC充電樁系列甫獲得2024年iF設計大獎認可，也將在會展上展出，該充電樁不僅符合OCPP1.6和2.0國際標準，還可支援 ISO15118 插槍即充（Plug and Charge），無論身在一般充電站、一般停車場或購物中心，在任何充電站都能享受更快、更安全的充電體驗。本產品內建5吋彩色顯示器、信用卡支付終端和RFID會員識別，提供使用者友善及高效的充電體驗。內建RCD 模組可確保使用者免受電擊的安全，無需額外的漏電斷路器設備，並節省了電動車充電器設定的費用。

精強科技充電樁管理系統（CSMS）是一款專為營運商客製化的多功能系統，能協助營運商即時遠端監控與管理每個智慧充電樁，符合OCPP 1.6國際標準。

CSMS能與現有的雲端服務連接，營運商可維持現有的會員系統或支付系統，營運商無須額外建置新雲端平台，使用者以既有的系統即可享有充電樁服務，為營運商提供簡單且有效率的運營系統。CSMS亦提供手機APP供用戶管理充電樁，包括每個充電樁的目前狀態、充電樁的即時通知以及充電時間設定。 精強科技充電樁管理系統允許營運商、系統整合商和家庭用戶簡單方便地遠端控制智慧充電樁。