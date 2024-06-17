和碩推動國產5G 低軌衛星貨輪應用
和碩（4938）17日於Open RAN開放基站台北高峰論壇分享現階段5G O-RAN專網挑戰與發展機會，以及智慧工廠、能源管理與教育場域等多元場景的導入實例。現場更展示台灣第一艘5G低軌衛星貨輪應用，由國家發展委員會指導，打造國產5G O-RAN專網系統結合低軌衛星通訊，落實在陽明（2609）海運的海事應用，擴大通訊場域及技術運用的無限可能。
和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍博士表示，和碩長期耕耘通訊技術發展，擁有豐富的軟硬體研發與整合經驗，近期積極注入資源拓展5G通訊的垂直應用及多元場域，包含災害備援、智慧工廠、海事場域等聯網技術發展；未來也將持續推動國產5G進程，實現更可靠、高效率的前瞻通訊技術，協助政府打造台灣成為智慧科技島嶼。
台灣四面鄰近國際重要海域，於全球貨櫃經貿扮演重要運輸中樞及戰略地位，近年來海運需求上升帶動國際商港貨船的運輸裝卸量，提高船舶智慧化需求。和碩5G團隊自2021年啟動5G O-RAN與企業衛星通訊計畫，以國內首創整合可移動式軌道衛星使用者設備與5G O-RAN基站推動通訊產業發展。
過往海事中，公海區域船舶因對外通訊量能不足，導致緊急狀況處置與溝通難以啟動即時應變，和碩第六事業群總經理馮震宇表示，本次計畫藉由國家發展委員會，指導攜手衛星服務供應商、系統整合商、及企業應用場域等多方夥伴，共同整合5G O-RAN專網及低軌衛星解決方案，大幅優化現有通訊條件，不但能加速海洋產業數位化進程，未來更期盼能持續透過前瞻技術及和碩完整的供應鏈資源，建立台灣O-RAN專網生態系，打造多元通訊應用服務，提升全球市場競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言