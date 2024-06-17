和碩推動國產5G 低軌衛星貨輪應用

和碩（4938）17日於Open RAN開放基站台北高峰論壇分享現階段5G O-RAN專網挑戰與發展機會，以及智慧工廠、能源管理與教育場域等多元場景的導入實例。現場更展示台灣第一艘5G低軌衛星貨輪應用，由國家發展委員會指導，打造國產5G O-RAN專網系統結合低軌衛星通訊，落實在陽明（2609）海運的海事應用，擴大通訊場域及技術運用的無限可能。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍博士表示，和碩長期耕耘通訊技術發展，擁有豐富的軟硬體研發與整合經驗，近期積極注入資源拓展5G通訊的垂直應用及多元場域，包含災害備援、智慧工廠、海事場域等聯網技術發展；未來也將持續推動國產5G進程，實現更可靠、高效率的前瞻通訊技術，協助政府打造台灣成為智慧科技島嶼。

台灣四面鄰近國際重要海域，於全球貨櫃經貿扮演重要運輸中樞及戰略地位，近年來海運需求上升帶動國際商港貨船的運輸裝卸量，提高船舶智慧化需求。和碩5G團隊自2021年啟動5G O-RAN與企業衛星通訊計畫，以國內首創整合可移動式軌道衛星使用者設備與5G O-RAN基站推動通訊產業發展。