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台積電嘉義封裝一廠預定地見遺址 提第二廠計劃應變

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
台積電（2330）嘉義設先進封裝廠，第一廠進行地質鑽探過程疑似發現遺跡，南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第二座廠的計畫，建廠能量維持不墜。圖／中央社
台積電（2330）嘉義設先進封裝廠，第一廠進行地質鑽探過程疑似發現遺跡，南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第二座廠的計畫，建廠能量維持不墜。圖／中央社

台積電（2330）嘉義設先進封裝廠，第一廠進行地質鑽探過程疑似發現遺跡，南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第二座廠的計畫，建廠能量維持不墜。

台積電預計在嘉義科學園區設二座先進封裝廠，進行規劃整地發現疑似遺跡，並提出開發行為申請變更，調整公園用地區域，同時獲環評通過；全案嘉義縣文化觀光局表明，不論敏感區或非敏感區，施工過程應每日全程監看。

據指出，台積電除了提出二廠興建計畫，同時透過調整施工動線等方式因應，南科管理局評估，第一座封測廠很快可銜接原有進度，停工不會太久，建廠能量維持不墜。

台積電 封測 觀光

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