樺漢、夏普結盟簽MOU 搶攻亞太智慧零售市場

工業電腦大廠樺漢（6414）與日商夏普（SHARP）6月17日雙方簽訂戰略合作備忘錄（MOU），將攜手合作開拓海外市場，整合雙方在產品技術、品牌通路、地域性銷售服務、客戶資源等，並優先鎖定聚焦在包括台灣、日本、東南亞等亞太地區市場，開創新商業模式，齊步搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域之IT/OT Service、ESG、AIoT市場龐大商機，共創雙贏之局面。

樺漢在AI技術領域全面布局，ESaaS平台自2021年起，以產業「應用軟體 APP/程式介面 API」為技術核心做行業服務發展，以軟帶硬整合「運算、終端、感知與物聯網」等硬體設備，結合多家國際知名的AI晶片廠，提供「標準化、模組化、平台化」三大主軸，並搭配「混合雲與高強度資安」配置，以及導入「AI人工智慧」賦能之可訂閱制整合式方案，提供完善的AI工具、引擎、演算法及服務平台，聚焦在「數位、能源、資安、AI、ESG」等五大樺漢轉型。

根據國外研究機構Grand View Research最新報告指出，全球智慧零售科技市場規模在2022年達302.5億美元，預計從2023年到2030年將以年複合成長率（CAGR） 29.1％的速度增長，樺漢與夏普將先針對智慧零售產業市場深化展開，提供POS系統、智慧標籤、數位雙生、數位廣告、食安監測等技術融合，為消費者實現無縫的購物體驗。

樺漢總經理蔡能吉表示，現今品牌商面臨產品生命週期短、消費者需求變化快、新產品研發困難且成本高等問題。希望能藉由集團的產品、方案與技術合作，互補品牌商在開發設計上的資源不足。方案商可以藉助國際品牌來進行產品銷售，從而培養品牌商與方案商的競爭優勢，使雙方企業快速成長。樺漢結合夏普品牌及區域銷售服務，可以提高產品與方案上市的時效和營收獲利。因此，雙方達成此策略協議，利用夏普的國際品牌優勢和樺漢結合的軟硬雲產品能力，降低成本、減少風險並快速進入市場。

夏普商業解決方案總經理河村哲治表示，夏普非常榮幸地宣布，我們即將與樺漢科技展開深度戰略合作。這次合作標誌著兩家在各自領域具有領先優勢的公司攜手，共同致力於推動整合智慧解決方案、技術創新和市場拓展，滿足全球消費者和企業客戶日益增長的需求。

樺漢科技作為專業工業電腦領域整合方案的綜合供應商，不僅在「軟硬整合」和「雲網結合」方面處於領先地位，在人工智慧、物聯網和自動化技術領域也具有豐富的資源和優勢。更重要的是，樺漢科技「技術 + 產品」、「製造 + 行銷」、「投資 + 募資」的三大方向，與夏普的戰略目標高度契合。

夏普相信，未來雙方將通過資源整合，並透過夏普國際化的品牌知名度以及全球客戶資源，能夠更有效地推動新產品的開發和市場拓展，進一步提升我們的市場競爭力。這次合作不僅將促進新產品的開發，還將加速產品上市，提升市場響應速度和營收獲利能力。我們期待通過此次合作，結合雙方的資源、技術與市場優勢，為全球消費者和企業客戶提供更具價值的解決方案，共同實現雙贏。

樺漢與夏普齊步看好亞太智慧零售、新能源、AIoT的市場未來發展，優先鎖定智慧零售龐大的市場商機，將攜手提供智慧零售產業，融合數位轉型、數據分析、人工智慧、精準行銷、節能減碳與ESG科技等先進技術，結合夏普消費性電子產品最新技術的開發設計，同時搭載電腦視覺的網路攝影機可強化影像分析、偵測威脅與動作、辨識物品，並了解店內行為，數字化可以使零售商受益，包括新客戶和降低運營成本，提升消費者購物體驗，採用無收銀結帳、個人化推薦和即時庫存管理等創新技術，透過數位雙生分析判斷，以及使用AI 來預測銷售趨勢與顧客偏好，協助更有效地數據蒐集、規劃庫存、行銷活動與產品推出，透過為消費者和零售商創造更無縫、高效和個人化的互動，徹底改變傳統零售業。