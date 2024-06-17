思科台灣數位加速計劃3.0 攜手產官學合作加速數位轉型

全球資安暨網路品牌業者思科今日宣布台灣數位加速計劃(Taiwan Digital Acceleration、TDA) 3.0起跑，目標是加速台灣數位轉型，推動數位韌性新時代。TDA計畫3.0與台灣數位政策的優先目標一致，思科表示，將與台灣政府、產業領袖、生態系夥伴和學術機構合作，推動綠色永續、資訊安全和AI驅動的智慧轉型。

思科台灣數位加速計劃自2018年啟動以來，培育台灣數位人才、帶動產業數位轉型。思科全球資深副總裁暨創新長Guy Diedrich表示，對台灣做出的承諾，證明思科對台灣能成為頂尖的科技市場充滿信心。數位加速計畫不僅僅是一項投資，也充分運用思科專業科技、豐富的全球生態系和創新精神的合作，確保台灣走在數位創新的尖端。

思科表示，在TDA 1.0和TDA2.0的過程中，對提升台灣的科技基礎設施和能力取得了顯著進展，與16家產業夥伴的合作，成功推進或完成了24個專案項目。主要成就包括2019年建立智慧城市解決方案示範中心；2020年建立台灣首座5G 開放式架構 「企業專網」平台以及創建數位行動醫療車以提高醫療品質；2021年設立高速運算AI資訊中心，提升智慧醫療應用。