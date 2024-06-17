快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

思科台灣數位加速計劃3.0 攜手產官學合作加速數位轉型

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
全球資安暨網路品牌業者思科今日宣布台灣數位加速計劃3.0起跑，目標是加速台灣數位轉型，推動數位韌性新時代。圖／路透
全球資安暨網路品牌業者思科今日宣布台灣數位加速計劃3.0起跑，目標是加速台灣數位轉型，推動數位韌性新時代。圖／路透

全球資安暨網路品牌業者思科今日宣布台灣數位加速計劃(Taiwan Digital Acceleration、TDA) 3.0起跑，目標是加速台灣數位轉型，推動數位韌性新時代。TDA計畫3.0與台灣數位政策的優先目標一致，思科表示，將與台灣政府、產業領袖、生態系夥伴和學術機構合作，推動綠色永續、資訊安全和AI驅動的智慧轉型。

思科台灣數位加速計劃自2018年啟動以來，培育台灣數位人才、帶動產業數位轉型。思科全球資深副總裁暨創新長Guy Diedrich表示，對台灣做出的承諾，證明思科對台灣能成為頂尖的科技市場充滿信心。數位加速計畫不僅僅是一項投資，也充分運用思科專業科技、豐富的全球生態系和創新精神的合作，確保台灣走在數位創新的尖端。

思科表示，在TDA 1.0和TDA2.0的過程中，對提升台灣的科技基礎設施和能力取得了顯著進展，與16家產業夥伴的合作，成功推進或完成了24個專案項目。主要成就包括2019年建立智慧城市解決方案示範中心；2020年建立台灣首座5G 開放式架構 「企業專網」平台以及創建數位行動醫療車以提高醫療品質；2021年設立高速運算AI資訊中心，提升智慧醫療應用。

5G AI 思科 生態 資安

延伸閱讀

勞動部職前訓練結合虛擬實境 助銲接初學者上手

在職進修AI程式編寫 採購員變經理兼任講師薪水翻2倍

LINE+健康益友推遠距醫療服務 五大族群用 LINE 看醫生

電夠AI產業發展？經長郭智輝：精準計算結果是夠的

相關新聞

電腦展後台灣AI元年啟動 台積電與輝達連動越來越大

首先為投資人爬梳重要CEO的演講內容，以黃仁勳在台大那場為例，歸納為數個重點，從IBM工業電腦到微軟Windows、蘋果iPnone至…

台積電嘉科園區先進封裝廠疑挖到繩文陶遺跡 暫喊卡

台積電規畫在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠P1、P2，傳已動工進行地質鑽探作業P1廠工地發現疑似繩紋陶片、陶環...

黃仁勳成亞洲新首富！憑 AI 掀起巨浪、將挑戰全球前十強

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，不僅牽動供應鏈上下游業者的競爭動態，也讓輝達執行長黃仁勳的身家及資產總額不斷暴增，據「彭博億萬富翁指數」公布的全球富豪榜榜單顯示，黃仁勳已成功擠下印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），一舉登上富豪榜第11名之位，成為華人首富。

台積電嘉義封裝廠挖到疑似遺址 P1廠暫時停工

台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區5月已動工，但日前挖到疑似遺址，經文資法規定，P1廠暫時停工，同時啟動P2...

Google培育台灣資安即戰力 明年底新增2000人

Google繼去年11月推動「NICS台灣資安計畫」、協助打擊不實資訊後，今天宣布在台灣啟動全新的資安人才培育計畫，預計...

美中科技戰 開啟越南半導體多元發展契機 但仍三要素須克服

在中美科技戰（G2）格局下，帶動半導體產業分散風險布局契機，越南成為東協國家僅次於新加坡、馬來西亞順位的潛力布局地點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。