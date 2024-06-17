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台積電嘉科園區先進封裝廠疑挖到繩文陶遺跡 暫喊卡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台積電在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠，第一座CoWoS廠工地發現疑似遺跡，目前暫停施工。圖／嘉義縣政府提供
台積電在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠，第一座CoWoS廠工地發現疑似遺跡，目前暫停施工。圖／嘉義縣政府提供

台積電規畫在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠P1、P2，傳已動工進行地質鑽探作業P1廠工地發現疑似繩紋陶片、陶環等遺跡，目前已暫停施工，依文資程序辦理，台積電也向國家科學及技術委員會南部科學園區管理局提出先行興建第二座P2廠計畫，南科局表示將全力協助。

南科管理局表示，台積電5月底發現CoWoS先進封裝廠P1廠部分區域有文化遺址，依文資法於6月7日提送嘉義縣文化觀光局做文資審議，同意搶救挖掘，目前暫停施工，台積電調整工序，同步啟動P2廠，南科管理局將全力協助，預估整體建廠進度影響不大。

嘉義縣政府表示，嘉義科學園區內台積電施工區域通報發現疑似遺跡，文化觀光局並已依文資程序辦理中，文資委員已現場勘驗並召開文資審議會，審議委員原則同意進行搶救挖掘，後續將依文資法相關規定辦理。

台積電 文資法

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