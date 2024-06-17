台積電嘉科園區先進封裝廠疑挖到繩文陶遺跡 暫喊卡

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，不僅牽動供應鏈上下游業者的競爭動態，也讓輝達執行長黃仁勳的身家及資產總額不斷暴增，據「彭博億萬富翁指數」公布的全球富豪榜榜單顯示，黃仁勳已成功擠下印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），一舉登上富豪榜第11名之位，成為華人首富。

2024-06-17 14:00