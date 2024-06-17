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台積電嘉義封裝廠挖到疑似遺址 P1廠暫時停工

中央社／ 嘉義縣17日電
台積電在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠，第一座CoWoS廠進行地質鑽探作業6月初工地發現疑似遺跡，目前已暫停施工，依文資程序辦理。圖／嘉義縣政府提供
台積電在嘉義科學園區建置2座CoWoS先進封裝廠，第一座CoWoS廠進行地質鑽探作業6月初工地發現疑似遺跡，目前已暫停施工，依文資程序辦理。圖／嘉義縣政府提供

台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區5月已動工，但日前挖到疑似遺址，經文資法規定，P1廠暫時停工，同時啟動P2廠工程，南科管理局認為，完工期程影響不大。

南部科學園區管理局副局長鄭秀絨告訴中央社記者表示，台積電在嘉科園區興建先進封裝廠的P1廠，5月底挖掘到疑似遺址，經6月初召開文資審議會，根據文資法規定，擬定搶救計畫，P1廠目前先暫停施工。

鄭秀絨指出，南科局全力協助台積電，並提出因應策略，先行興建第2座先進封裝廠工程，因此，完工期程並不會有太大影響。

嘉義縣文化觀光局表示，接獲台積電通報工地疑似挖到遺址後，現場已先暫時停工，依文資規定辦理現勘，並召開文資審議會討論，決議無論敏感區或非敏感區，開發單位進行相關開發工程時，應每日全程施工監看。

台積電 文資法 遺址

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