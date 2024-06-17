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黃仁勳成亞洲新首富！憑 AI 掀起巨浪、將挑戰全球前十強

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，不僅牽動供應鏈上下游業者的競爭動態，也讓輝達執行長黃仁勳的身家及資產總額不斷暴增，據「彭博億萬富翁指數」公布的全球富豪榜榜單顯示，黃仁勳已成功擠下印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），一舉登上富豪榜第11名之位，成為華人首富。

根據最新資料顯示，黃仁勳於2018年時身家僅有56億美元，而2023年則受到AI題材效益爆發影響，讓他的資產總額大增，達到359億美元（約合新台幣1.1兆元），成功衝上全球富豪榜的第37名。隨著AI題材熱度不斷延燒，截至2024年4月他的總資產就已來到1140億美元（約合新臺幣3.69兆元），相當驚人。

此外，黃仁勳於今年5月底至6月初再度來台發表演講、並順道出席台北國際電腦展，也再度在全球掀起新的一波AI狂潮，而他的資產總額也再度暴增19.7億美元（約合新台幣637億元），總額則已達到1160億美元（約合新台幣3.75兆元），登上富豪榜全球第11名的寶座，這不僅是他上榜以來首次拿到的最佳排名、也是他有生以來資產總額所達到的最高峰。

不過面對黃仁勳的強勢來襲，富豪榜的前十名倒是顯得游刃有餘，其中第十名為「股神」巴菲特，他的資產總額則高達1340億美元（約合新台幣4.33兆元），足足比黃仁勳還要多了至少180億美元（約合新台幣5822億元），不過外界倒是不擔心黃仁勳，而他自己也直言，AI目前才剛開始，未來將繼續不斷的向上成長，而此話一出也讓市場更加看好輝達股市的飆漲以及黃仁勳總資產的增加表現。

黃仁勳

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