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Google培育台灣資安即戰力 明年底新增2000人

中央社／ 台北17日電
Google宣布在台灣啟動全新的資安人才培育計畫。 路透
Google宣布在台灣啟動全新的資安人才培育計畫。 路透

Google繼去年11月推動「NICS台灣資安計畫」、協助打擊不實資訊後，今天宣布在台灣啟動全新的資安人才培育計畫，預計2025年底前培育2000名即戰力資安人才。

Google台灣總經理林雅芳出席計畫公布記者會表示，2023年全球資訊安全人才缺口近400萬人、年增12.6%，尤其亞太區資安人才供給遠遠跟不上需求。透過此次計畫，完成Google資安專業證照課程的人如同「即戰力」，希望能補足台灣資安人才缺口，讓台灣在全世界資安浪潮上變成領航者。

Google將與數位發展部、財團法人資訊工業策進會、台北科技大學合作，由Google提供資策會、台北科技大學各500個資安專業證照課程的免費帳號，資策會將在今年底前培訓500人，台北科技大學將於2025年底前培訓1500人，合計2000人。

Google資安專業證照的課程內容包括網路安全基礎、安全風險管理、Linux作業系統與SQL資料庫程式語言工具、偵測與回應、Python程式語言自動化任務、職涯準備等，課程時間共180小時，通常需4到6個月可完成。

Google自2018年起推出智慧台灣計畫，持續「擴展在台營運規模」、「貢獻台灣經濟與社會」、「善盡數位平台責任」3大面向深耕台灣，希望打造台灣成為亞洲矽谷。

在培育人才方面，Google自2020年起透過智慧台灣計畫旗下的Grow with Google成長計畫、數位人才探索計畫、Google Developers Groups、Google孵創計畫，以及2021年底推出的Google Ads Academy等5項培育計畫，累積協助至少10萬名就業人士、軟體開發者、影音創作者與企業人士，提升數位技能與職場能力。

Google 程式語言 資安

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