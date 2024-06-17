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LINE手機版更新 聊天室檢舉新增假冒他人選項

中央社／ 台北17日電
通訊軟體LINE釋出手機版14.8.0更新。聯合報系資料照
通訊軟體LINE釋出手機版14.8.0更新。聯合報系資料照

通訊軟體LINE釋出手機版14.8.0更新，提供6項新功能；首先，聊天室的檢舉回報功能新增「假冒他人」、「詐騙」選項，若用戶選擇「假冒他人」並送出時，會再跳出系統詢問，是否要填寫客服表單。

LINE今天在官方部落格發文說明14.8.0版本更新內容，除了聊天室檢舉選項更新外，第二項新功能是用戶綁定的電子郵件提示。

以往LINE用戶如果忘記密碼，需要輸入電子郵件獲得密碼提示，但如果也忘記當初綁定的電子郵件，會需要尋求LINE客服的協助。現在更新到14.8.0版本後，如果忘記密碼和電子郵件，系統會用隱碼形式，提示用戶當初綁定的電子郵件。

第三項新功能是，以往在LINE社群開啟連結，會在畫面最下方跳出確認提示。更新到 14.8.0版本後，跳出警語的畫面優化，也可勾選「1個月內不再顯示」。

第四，隨著雲端儲存空間Keep將結束服務，LINE更新到14.8.0版本後，原先Keep的路徑將全面更新為Keep筆記，使用Keep筆記更便利。

第五，過去收到來自LINE官方帳號發送的優惠券，需要點進LINE官方帳號內確認訊息，更新到14.8.0版本後，優惠券會在聊天列表上特別標示預覽提醒。

第六項新功能是Android用戶限定，更新到14.8.0版本後，支援在LINE社群內啟用「儲存至記事本」功能。另外也修正Android用戶「貼圖拼貼樂」的歷史紀錄顯示異常問題。

LINE

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