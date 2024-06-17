研華臻鼎強強聯手！AI 助力 PCB 產業數位化、綠色化

研華（2395）與全球PCB領導廠商臻鼎-KY（4958）強強聯手，宣布於深圳簽署戰略合作協定，雙方將建立全面戰略性合作夥伴關係，推動PCB產業的數位化、智慧化和綠色化發展。首波合作將以研華智慧製造方案、生產安全管理系統及智慧能源管理方案，助力臻鼎工廠及園區的數智化和低碳發展，未來更將圍繞生成式AI在PCB產業場景中的落地應用展開探討實踐。

研華科技董事長劉克振表示，臻鼎作為全球PCB領導廠商，一直積極走在行業前列，此次全面導入研華智慧製造與智慧能源管理方案，正是PCB產業在數智化工廠與智慧園區的應用典範。研華與臻鼎的合作升級，意謂著雙方全面進入戰略性合作階段。研華也期許透過此次合作，藉由臻鼎在全球PCB產業的實踐經驗及夥伴關係，共同建構PCB產業生態，推動數智化進程。

臻鼎董事長沈慶芳表示，研華科技作為全球領先的工業物聯網廠商，在眾多產業的智慧製造和智慧能源管理領域擁有豐富的經驗。此次合作，我們期望利用研華領先的技術方案及豐富的落地經驗，協助臻鼎全面實現數位化、智慧化和綠色化轉型，在提質增效、生產安全、節能減碳等方面取得實際成效。更期待能夠藉由研華WISE-GenieAI，助力臻鼎落地更多AI場景方案，推動PCB產業新發展。

目前，研華智慧製造EHS廠務環安衛方案、iEMS智慧能源管理方案已在臻鼎集團深圳、淮安與秦皇島三大廠區全面導入實施。基於從邊緣運算到雲端的整體解決方案及領先的EHS廠務環安衛方案，研華協助串聯起消防、機電、環工、製造等十餘個孤島子系統安全信號，搭建一套24小時即時監管的安全監督平臺，建立早發現早預警的閉環管理機制。同時結合平臺能力及邊緣AI視覺演算法，對人、物、環境進行視覺安全診斷及即時預警。透過研華iEMS智慧能源管理方案及AI節能演算法，完成臻鼎廠區內空壓機系統的AI節能智控升級，預計每年度可節省人民幣450萬左右，落實節能減排計畫，向ESG永續發展道路上邁出堅實的一步。

展望未來，雙方將把此成功經驗複製推廣到臻鼎高雄及泰國工廠，並進一步落實智慧園區建設。同時雙方也將持續深化合作、優勢互補，共同服務PCB生態圈夥伴，推動全球PCB產業的創新與永續發展。