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聯詠攻入iPhone 16供應鏈 傳 LGD 要求7月開始交貨

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
蘋果新機iPhone 16系列將在9月正式發表。美聯社
蘋果新機iPhone 16系列將在9月正式發表。美聯社

蘋果最新iPhone 16即將在今年9月問世，本次在螢幕規格上預期將同樣採用OLED面板。業界傳出，聯詠（3034）目前已經打入iPhone 16供應鏈，且預期7月將開始交貨OLED驅動IC，屆時出貨動能將可望一路放大到年底。

蘋果iPhone 16供應鏈在前段半導體製造上已經開始投片量產，本次蘋果將採用A18處理器並以台積電（2330）N3P製程生產，至於在螢幕規格上將維持OLED面板規格，不過畫素將可望更加升級。

業界傳出，聯詠成功透過LGD面板大廠打入iPhone 16供應鏈，聯詠預期將在今年7月開始交貨給LGD，屆時出貨動能將有機路一路放大到年底，推動聯詠下半年營運快速衝高。

據了解，聯詠在OLED驅動IC市場耕耘已久，且實力早已備受蘋果認可，本次獲得LGD的大筆訂單更象徵聯詠在OLED驅動IC後續將可望擴大吃下蘋果其他系列產品線，讓聯詠除了既有的非蘋市場之外，蘋果訂單亦可望全面通吃，成為帶動營運向上的另一大關鍵。

聯詠公告5月合併營收達84.39億元、月成長1.3％、年減17.5％。累計今年前五月合併營收為411.96億元、年減6.9％，創四年以來同期低點。不過法人看好，隨著下半年市場需求開始回溫，營收及毛利都可望有提升空間，今年營運仍有望重回成長軌道之上。

OLED 聯詠 蘋果

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