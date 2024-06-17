AI PC未來走向48V DC架構 尼克森提前布局大單通吃
微軟、英特爾及超微等作業系統、PC平台巨頭業者推動下，AI PC已經成為帶動PC市場發展的新趨勢，不過由於AI算力增強，因此電源架構將大幅邁向48V DC。業界傳出，尼克森（3317）是目前唯一通過認證可支援48V DC架構的MOSFET廠，未來有望通吃AI PC客戶大單。
英特爾、超微等PC平台大廠預期今年下半年將陸續端出新款AI PC平台，作業系統巨頭微軟正力推Window新版本，以支援AI PC市場到來。據業界消息指出，未來AI PC的電源架構將會邁向48V DC規格，目前僅有尼克森通過電源供應器客戶認證，後續出貨動能有望全面衝高。
事實上，MOSFET市場自2023年初後便開始落入庫存調整階段，但近期隨著消費性市場逐步回溫，MOSFET的庫存水位也開始大幅下降，但終端客戶採購信心仍相對不足，因此大多以急單方式為主，預期到2024年下半年AI PC市場規模逐步興起後，MOSFET廠商將有望重新接回常態性訂單。
尼克森公告2024年5月合併營收達1.97億元、月減2.3％，年成長1.1％。累計今年前五月合併營收為9.22億元、年減6.1％，寫下七年以來同期低點。
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