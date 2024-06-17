永豐投顧：台股高檔持穩 中小股表現

本周進入較為嚴肅的經濟及降息議題，永豐投顧預期外資動能轉為謹慎，大型權值股暫時休息，但台積電（2330）業績好，股價修正空間有限，故指數持穩，月底進入投信主動型基金作帳時期，可尋找投信偏好的中小型股操作。

台北電腦展及蘋果WWDC大會後，AI相關族群及蘋果概念股大放光明，台股由同時具備AI及蘋果成分股的台積電及鴻海（2317）帶動，股市再創新高，本周開始題材秀逐步告一段落。

美國聯準會（Fed）官員在FOMC會議後，將陸續釋放對經濟及降息空間的看法，本周計有八位FED官員發表談話，市場情緒可能由先前的樂觀興奮，轉為審慎留意官員談話內容，依照過去經驗，任何一位官員若是發表鷹派談話，都將引發美股動盪，尤其目前美股已在高檔的情況下，波動將更為顯著；美股的波動將牽動外資對台股的進出模式，預期外資先前大買超行為可能轉為謹慎，故大型權值股在衝鋒之後可能暫時休息。

由近日投信進出股票來看，高息股換股潮應該已經結束，時值6月下半旬，面臨主動型基金半年度拼績效時期，預期中小型個股較受青睞，可留意近期投信認養股的表現。