黃仁勳：輝達要打造一個沒有客戶的市場

輝達執行長黃仁勳在加州理工學院畢業典禮致詞，他表示，AI是這個時代最重要的技術，它的進化非常迅速，是他所知唯一一項在多個方面同時以「指數級速度」進步的技術，因此他去年曾告訴台灣大學畢業生，用跑的不要用走的，僅僅一年之後，AI技術就已發生許多變化。

加州理工學院十四日舉行第一三○屆畢業典禮，該校曾孕育出諾貝爾物理學獎得主費曼、諾貝爾化學獎得主鮑靈等半導體科技先驅。中央社報導，黃仁勳開場請畢業生感謝家人的愛和付出，他說，雖然自己和畢業生年齡相差四十歲，但都處在各自的巔峰時刻，「對你們而言，往後還有更多要登上的巔峰，我希望自己還沒登頂，所以我一如以往的認真工作，確保自己還能創造出更多的巔峰時刻」。

他提到，去年很榮幸在台灣大學畢業典禮上致詞，他也在那場演講中鼓勵學生接觸AI。他說，電腦產業翻轉帶動整體產業的翻轉。他畢業當時，IT產業規模還很小，銷售軟體賺錢的概念是天方夜譚，今天卻已成為這行最重要商品。

二○一二年，加拿大科學家克里澤夫斯基和辛頓設計了深度學習架構AlexNet，標誌著AI革命開始。黃仁勳說，輝達後來研究深度學習，開發出與早期圖形處理器（GPU）完全不同的現代GPU。二○二二年，OpenAI推出ChatGPT，AI成了主流。他說，輝達從顯卡公司變成AI公司，現在創建的是人類無法開發的軟體，可以完成人類無法想像的事。

黃仁勳說，AI下一波浪潮是機器人技術，輝達的機器人技術是靠一連串挫折造就出來的；過往，每當輝達創建出讓客戶興奮的產品，不久後就被踢出市場，輝達於是決定打造一個「沒有客戶的市場」，「沒有客戶，就不會有競爭者，沒有人會管你在做什麼」。

他說，更重要的是，輝達培養出深具靈活度和韌性的文化，經歷一次又一次挫敗，每一次都從中獲得新技術，強化企業性格，「任何挫折在我們眼中都是機會」。