勉勵加州理工畢業生 黃仁勳：找奉獻一生的技藝

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日在美國加州理工學院（Caltech）發表畢業演說時，提到他人生最受用的一課來自一位日本園丁，並且勉勵畢業生找到願意奉獻一生的技藝，並排出人生的優先順序。

黃仁勳說，他每年夏季都會挑一個月在輝達的外國據點工作，有一年他選擇在日本度過，他和家人造訪京都銀閣寺時，在「酷熱、潮濕、黏膩」的天候下，看到一位園丁手持竹鑷子，摘折枯萎的苔癬，於是他走向前問這位園丁「你在做什麼？」

他說，這位園丁回答，「我在撿拾枯萎的苔蘚，我在照料花園。」黃仁勳接著問，「可是花園這麼大（要摘到什麼時候）」，園丁回答，「我已經照料這片花園25年了，我有的是時間」。

黃仁勳說，這段互動很簡短，卻成為他「人生中最重要的教訓」之一，「這位園丁奉獻一生於他的技藝與畢生工作，當你這麼做，你就有充裕的時間」。

他說，他藉由明智地排出利用時間的優先順序，能專注於最重要的事務：幫助員工成長與發展。他說，他每天上午都會先做最優先的工作，「在我上班之前，我這一天就已經成功了，我已經完成最重要的工作，接下來能把時間花在幫助其他人，人們在為打斷我而道歉時，我總會說『我有的是時間』，我確實如此」。