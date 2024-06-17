GB200將出貨 帶旺鴻海、廣達 營收表現可望大躍進

輝達（NVIDIA）發表「地表最強AI晶片」GB200之後，牽動供應鏈後市，代工廠當中，鴻海（2317）及廣達（2382）為GB200兩大贏家，分別握有約40%及30%左右供應份額，兩大廠都將於第3季至第4季陸續出貨，挹注整體營收表現大躍進。

另一方面，隨著GPU缺料情況緩解，輝達超級AI伺服器「DGX GB200」也將於今年下半年開始量產，目前初步預估明年量體將達4萬台，鴻海與廣達也分別是NVL72及NVL36兩大機櫃主力供貨廠，後市可期。

業界人士分析，光是一台NVL72當中，就有72顆GPU及36顆Grace CPU，單一台機櫃單價上看9,000萬元，大幅挹注供應鏈業績。

據悉，鴻海目前已拿到「DGX GB200」系統機櫃三大類新品（DGX NVL72、NVL32、HGX B200）訂單。鴻海透露，旗下GB200系列產品都將以Rack形式出貨，目前粗估訂單量高達5萬櫃，總營收貢獻可達2.5兆至3兆元。

談到市況發展，鴻海董事長劉揚偉先前指出，市場呈現「供不應求」盛況，團隊會繼續努力。

劉揚偉強調，AI伺服器是鴻海能做到、而且能取得一席之地的領域。隨著將AI伺服器產能推升至更高的水平，今年市占有望達四成，團隊將繼續衝刺。

廣達也拿到輝達新機20%至30%份額訂單，預計9月量產。

廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令透露，旗下接單範圍已涵蓋北美四大雲端服務供應商（CSP），且整筆訂單量都不小，目前訂單表現「都很樂觀」。

楊麒令指出，廣達集團與輝達合作的全新Blackwell架構中，以GB200 NVL72等AI伺服器取得開創性進展最為顯著，不僅需求量很大，初期訂單量也都不小，「我們已準備好要提供空前強大的性能、效率與安全性的系列產品」。

展望未來，廣達看好今年整體伺服器出貨量有望逐季提升，挹注全年伺服器營收力拚雙位數成長。