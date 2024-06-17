印度Vedanta蓋新廠 群創授權金可期

印度大選落幕，現任總理莫迪確定第三個任期連任。此前，印度Vedanta集團響應莫迪倡議「印度製造」，並與群創（3481）簽訂技術授權協議，計劃在印度西部斥資40億美元（約合新台幣1,300億元）新建面板工廠。

隨著莫迪續任印度總理，Vedanta集團規劃的印度面板廠興建作業可望啟動，群創海外授權收益可期，助攻營運，成為集團轉型大計之外，另一受矚目的焦點。

群創董事會於2023年2月14日通過，將協助Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited在印度建立TFT-LCD顯示面板前、後段生產據點。

群創與印度Vedanta集團簽約合作，將協助其在印度建置高世代面板廠，取代自國外進口的需求。群創在今年初的法說會中表示，已完成所有準備程序，只待印度政府拍板。將來除向Vedanta集團收取權利金，也看好印度對提升面板自製率帶來的龐大市場商機。

群創總經理楊柱祥先前表示，擁有逾14億人口、3億個家庭的印度人口紅利巨大，目前其中產階級購買力尚未發揮，未來內需市場龐大。

在地緣政治衝突下，印度將扮演重要角色，群創盼透過技轉的策略，掌握新的出海口。