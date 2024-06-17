印度Vedanta蓋新廠 群創授權金可期

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

印度大選落幕，現任總理莫迪確定第三個任期連任。此前，印度Vedanta集團響應莫迪倡議「印度製造」，並與群創（3481）簽訂技術授權協議，計劃在印度西部斥資40億美元（約合新台幣1,300億元）新建面板工廠。

隨著莫迪續任印度總理，Vedanta集團規劃的印度面板廠興建作業可望啟動，群創海外授權收益可期，助攻營運，成為集團轉型大計之外，另一受矚目的焦點。

群創董事會於2023年2月14日通過，將協助Vedanta集團及其子公司Vedanta Displays Limited在印度建立TFT-LCD顯示面板前、後段生產據點。

群創與印度Vedanta集團簽約合作，將協助其在印度建置高世代面板廠，取代自國外進口的需求。群創在今年初的法說會中表示，已完成所有準備程序，只待印度政府拍板。將來除向Vedanta集團收取權利金，也看好印度對提升面板自製率帶來的龐大市場商機。

群創總經理楊柱祥先前表示，擁有逾14億人口、3億個家庭的印度人口紅利巨大，目前其中產階級購買力尚未發揮，未來內需市場龐大。

在地緣政治衝突下，印度將扮演重要角色，群創盼透過技轉的策略，掌握新的出海口。

印度 群創 面板

延伸閱讀

受邀參觀「民族英雄」油畫展 駐印度代表：積極開啟文化交流

台灣印度領袖互動 外交政策雜誌：國家利益的考量

莫迪赴歐參與G7峰會 續任總理後首次出訪

李強電賀莫迪連任總理 因莫迪與賴清德互動而字數縮減？

相關新聞

輝達執行長黃仁勳高呼：台灣主權AI投資動起來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海、廣達兩大代工集團都...

GB200將出貨 帶旺鴻海、廣達 營收表現可望大躍進

輝達（NVIDIA）發表「地表最強AI晶片」GB200之後，牽動供應鏈後市，代工廠當中，鴻海及廣達為GB200兩大贏家，...

黃仁勳：輝達要打造一個沒有客戶的市場

輝達執行長黃仁勳在加州理工學院畢業典禮致詞，他表示，AI是這個時代最重要的技術，它的進化非常迅速，是他所知唯一一項在多個...

群創攻AI 結盟記憶體巨擘 台南四廠將投入封裝應用

群創轉型再傳捷報，正與全球重量級記憶體大廠接觸，擬將旗下台南四廠（5.5代LCD面板廠）投入AI相關的半導體領域，鎖定後...

印度Vedanta蓋新廠 群創授權金可期

印度大選落幕，現任總理莫迪確定第三個任期連任。此前，印度Vedanta集團響應莫迪倡議「印度製造」，並與群創簽訂技術授權...

巴隆：台積ADR...驚人便宜 世芯、奇鋐也被點名「物美價廉」

巴隆周刊（Barron's）報導，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價狂漲後，價位已偏高，但還有七檔「物美價廉」的AI標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。