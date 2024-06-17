輝達執行長黃仁勳高呼：台灣主權AI投資動起來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海（2317）、廣達（2382）兩大代工集團都成功卡位，廣達集團更高喊：「已與各個台灣在地資料中心接觸，也有相關布局進行中」。

隨著國內指標AI伺服器代工大廠宣告啟動主權AI布局，台灣主權AI投資正式動起來。

黃仁勳日前來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在多次公開談話中，大力讚許台灣供應鏈夥伴，直言「台灣是世界的支柱」。他認為，在AI飛速進展的時代，每個國家應該都要發展自己的主權AI，台灣也不例外。

輝達上季260億美元的營收，近半數來自大型雲端運算業者租用輝達的服務與使用晶片。輝達並曾於5月指出，主權AI去年業務是零，今年將為輝達帶來100億美元的業績。

廣達與輝達合作緊密，旗下雲達更曾與輝達打造第一台AI超級電腦「DGX-1」。隨輝達大力推展主權AI，廣達以既有AI伺服器代工優勢，加上客戶囊括四大美系雲端服務供應商，並曾與國研院國網中心共同打造AI超級電腦「台灣杉二號」，將成最大受惠者之一。

台灣主權AI啓動 圖／經濟日報提供

廣達資深副總經理暨雲達總座楊麒令認為，AI即國力已成為很自然的現象，所有國家都會想要AI落地，廣達也有與相關在地資料中心接觸。

楊麒令指出，隨著各國法規鬆綁，或制定AI落地相關規範，看好如Jensen（黃仁勳）所言，「相關需求會愈來愈往上」，目前國內政府已有進行相關布局，「國網中心也有在做，很多（主權AI投資）都有在動」。

業界人士認為，輝達2023年底在台建置完成的全台最大AI超級電腦「Taipei-1」，應該有與政府合作，為國內推動主權AI的關鍵一環。

據了解，輝達「Taipei-1」7月起將提供25%的算力，免費分享我國各界研發使用。黃仁勳日前並透露，規劃在台設立第二個AI超級電腦中心，以支援台灣AI研究。

鴻海日前也宣布將攜手輝達在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，共有64櫃伺服器、4,608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。