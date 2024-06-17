輝達執行長黃仁勳高呼：台灣主權AI投資動起來

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
左起雲達總座楊麒令、輝達創辦人黃仁勳、廣達副董梁次震。記者吳康瑋／攝影
左起雲達總座楊麒令、輝達創辦人黃仁勳、廣達副董梁次震。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海（2317）、廣達（2382）兩大代工集團都成功卡位，廣達集團更高喊：「已與各個台灣在地資料中心接觸，也有相關布局進行中」。

隨著國內指標AI伺服器代工大廠宣告啟動主權AI布局，台灣主權AI投資正式動起來。

黃仁勳日前來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在多次公開談話中，大力讚許台灣供應鏈夥伴，直言「台灣是世界的支柱」。他認為，在AI飛速進展的時代，每個國家應該都要發展自己的主權AI，台灣也不例外。

輝達上季260億美元的營收，近半數來自大型雲端運算業者租用輝達的服務與使用晶片。輝達並曾於5月指出，主權AI去年業務是零，今年將為輝達帶來100億美元的業績。

廣達與輝達合作緊密，旗下雲達更曾與輝達打造第一台AI超級電腦「DGX-1」。隨輝達大力推展主權AI，廣達以既有AI伺服器代工優勢，加上客戶囊括四大美系雲端服務供應商，並曾與國研院國網中心共同打造AI超級電腦「台灣杉二號」，將成最大受惠者之一。

台灣主權AI啓動 圖／經濟日報提供
台灣主權AI啓動 圖／經濟日報提供

廣達資深副總經理暨雲達總座楊麒令認為，AI即國力已成為很自然的現象，所有國家都會想要AI落地，廣達也有與相關在地資料中心接觸。

楊麒令指出，隨著各國法規鬆綁，或制定AI落地相關規範，看好如Jensen（黃仁勳）所言，「相關需求會愈來愈往上」，目前國內政府已有進行相關布局，「國網中心也有在做，很多（主權AI投資）都有在動」。

業界人士認為，輝達2023年底在台建置完成的全台最大AI超級電腦「Taipei-1」，應該有與政府合作，為國內推動主權AI的關鍵一環。

據了解，輝達「Taipei-1」7月起將提供25%的算力，免費分享我國各界研發使用。黃仁勳日前並透露，規劃在台設立第二個AI超級電腦中心，以支援台灣AI研究。

鴻海日前也宣布將攜手輝達在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，共有64櫃伺服器、4,608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。

AI 廣達 輝達

延伸閱讀

黃仁勳：人形機器人未來3年將有突破 百年後無所不在

6名人畢典演講：費德勒、黃仁勳談挫敗 林青霞1招讓世界變美麗

「台積電非常出色」談長期合作關鍵 黃仁勳：量產能力令人讚嘆

鍾東錦率團南韓考察現代汽車氫能研發 「不管黃仁勳是否設廠…都應準備」

相關新聞

輝達執行長黃仁勳高呼：台灣主權AI投資動起來

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前高呼「台灣應投資主權AI」後，台灣主權AI相關投資陸續啟動，鴻海、廣達兩大代工集團都...

GB200將出貨 帶旺鴻海、廣達 營收表現可望大躍進

輝達（NVIDIA）發表「地表最強AI晶片」GB200之後，牽動供應鏈後市，代工廠當中，鴻海及廣達為GB200兩大贏家，...

黃仁勳：輝達要打造一個沒有客戶的市場

輝達執行長黃仁勳在加州理工學院畢業典禮致詞，他表示，AI是這個時代最重要的技術，它的進化非常迅速，是他所知唯一一項在多個...

群創攻AI 結盟記憶體巨擘 台南四廠將投入封裝應用

群創轉型再傳捷報，正與全球重量級記憶體大廠接觸，擬將旗下台南四廠（5.5代LCD面板廠）投入AI相關的半導體領域，鎖定後...

印度Vedanta蓋新廠 群創授權金可期

印度大選落幕，現任總理莫迪確定第三個任期連任。此前，印度Vedanta集團響應莫迪倡議「印度製造」，並與群創簽訂技術授權...

巴隆：台積ADR...驚人便宜 世芯、奇鋐也被點名「物美價廉」

巴隆周刊（Barron's）報導，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價狂漲後，價位已偏高，但還有七檔「物美價廉」的AI標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。