通訊診察治療辦法將上路 遠距醫療引爆電信新商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信。 圖／聯合報系資料照片
中華電信。 圖／聯合報系資料照片

《通訊診察治療辦法》將於7月上路，引爆電信業智慧遠距醫療新商機，中華電信（2412）、遠傳瞄準通訊診察治療，中華電信打造台灣基層診所診療系統，遠傳除建構5G遠距診療平台，也助攻基層醫療機構及診所轉型推出視訊門診；台灣大則從M+企業通訊解決方案出發，並攜手夥伴共組「行動醫療會診國家隊」。

衛福部通過《通訊診察治療辦法》修正草案，預計7月正式上路，其中開放十大類病患適用如慢性病、安寧療護等。看準智慧醫療、遠距醫療及通訊診察需求，中華電信積極以5G網路、資通訊技術及新創應用整合，提供醫療科技賦能，積極推廣創新智慧醫療科技，深耕醫療產業。

電信三雄搶進遠距醫療商機
電信三雄搶進遠距醫療商機

因應《通訊診察治療辦法》上路，中華電信攜手盛弘醫藥集團旗下翰鼎數位、凱基銀行，打造「台灣基層診所視訊診療系統（Health-online）」，提供整合個人醫療健康保健服務平台，讓診療服務不再受限於位置地域，逐步實踐醫療平權。

中華電信表示，以資訊技術分公司及電信研究院自主研發SynDr.遠距醫療平台為「視訊診療」基礎，串聯翰鼎數位「線上掛號」、「關懷推播」及凱基銀行「線上支付」等功能，在手機上提供包含線上掛號、症狀預填、就醫提醒、序號查詢等服務，並整合市占率超過80%前五大西醫基層診所醫療資訊系統（HIS）廠商的醫事流程，搶進遠距醫療市場。

遠傳表示，將積極協助基層醫療機構與診所轉型推出「視訊門診」，運用資通訊科技攜手醫界提升民眾醫療品質。 遠傳指出，自主開發「5G遠距診療平台」，2020年推出全台第一個5G遠距診療並積極拓展據點，「以網路取代馬路」將醫療資源帶進偏鄉與離島。

台灣大從M+企業通訊解決方案出發，已導入中山醫學大學附設醫院、彰化基督教醫院等醫療院所，提高協同溝通效率，更透過客製化服務，打造專屬醫病資訊雙向通報平台。

台灣大並與北醫、睿生光電及商之器共組「行動醫療會診國家隊」，導入5G網路、行動醫療顯示器，和北醫醫師進行遠距視訊會診，合作開發「5G AIoT行動X光肺部篩檢」智慧醫療解決方案，搶攻相關商機。

5G 中華電信 凱基銀行

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