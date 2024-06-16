黃仁勳為何一直逛夜市？資深投行家：他為台灣CEO上了一課

摘要 黃仁勳是極佳的輝達行銷者，一舉一動都吸引大眾目光。過去CEO的任務是和員工、客戶、股東和主管機關溝通，但在變化飛快的現代科技社會中，懂得和「外在世界」溝通的CEO，絕對能替一家公司增值。

上週Computex在台灣舉行，從南到北、大老闆到市井小民，每一個人話題都圍繞在黃仁勳上，這股「仁來瘋」前所未見。

黃仁勳會這麼紅，不是沒有理由。他是很好的行銷者，講話直白且極有人情味，國、台、英語夾雜，成功連結台灣鄉土和世界，是極好的台灣代言人。

分析黃仁勳造勢為何成功，有以下幾點特色：

1.溝通方式讓大眾有感

科技發展不斷推陳出新、速度太快，沒辦法用傳統的方式慢慢向外傳遞，必須瞬間讓大眾有感。CEO的演講就好比演出一場秀，黃仁勳6月2日在台大的演講就是一個好例子。

善於鼓動大眾情緒的CEO，非馬斯克莫屬。馬斯克喜歡用X（推特）發表個人感言，擁有許多粉絲，雖然有時很情緒化，但能有效達成行銷目的。

2.以多重面向呈現「沉浸式體驗」

黃仁勳吸引人的地方不只是逛夜市、說了什麼金句，或提出「AI工廠」和「數位人類」等創新概念，而是藉由一系列的行銷造勢活動，同時達成提升企業形象、介紹新產品、闡述願景及攏絡情感等目標。

從早到晚大家無時無刻不聽到黃仁勳，從不同面向的消息認識了這個人，了解到輝達公司的文化、產品特色及長期策略，更延伸到AI產業和輝達與台灣企業的連結。

這好像在看一部不間斷的連續劇，由於內容實在太豐富、一直有新的哏，不會讓人無聊，政治版、科技版、經濟版、社會版、娛樂版記者均有題材能寫。

3.行銷生態系和AI大未來

蘋果成功不只是手機，而在於其龐大生態系，當黃仁勳喊出「AI的iPhone時刻已經到來」時，輝達的生態系藍圖也逐漸成形，生態系的關鍵要素不是晶片，而是花十多年打造的CUDA軟體平台。

建立一個生態系需要多年時間，配合產、官、學、研協作才能引起風潮，絕非企業一己之力能達成，這也是為什麼黃仁勳需要高調宣傳輝達生態系。

在台大演講中，黃仁勳宣布Blackwell架構的下一代GPU平台Rubin，也一次公開未來3年的晶片藍圖。在公眾演講宣布未來產品，這在科技大廠是極少見的創舉，黃仁勳的AI生態系是真正跨地域、跨產業、跨世代，有典範轉移的宏偉格局！

傳統CEO的任務是和員工、客戶、股東和主管機關溝通，但在未來，還需要懂得和「外在世界」溝通，每一個人都可能和公司有關。

黃仁勳給台灣CEO上了一課，企業大老在他旁邊也感到新奇，他讓世界、台灣、科技、管理及每個人，看見未來無窮可能。Thank you, Jensen!

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