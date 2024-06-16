黃仁勳：週末愛陪家人做飯 對台灣夜市有特殊感情

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月上旬於台北國際電腦展（COMPUTEX）期間颳起「仁來瘋」，外界好奇他與家人的生活，黃仁勳接受電子媒體專訪表示，他很喜歡週末與家人一起做飯，對他而言，這是非常重要且完美的時光。

至於為何特別鍾愛台灣夜市，黃仁勳說，夜市的人們很努力工作拚生活，「我很開心能夠支持他們」，黃仁勳也常回憶起小時候逛夜市的種種，他說，「不知為何，夜市總在自己心中有特殊地位」。

TVBS看板人物今天晚間播出黃仁勳專訪完整版，先在官方臉書釋出部分專訪內容，黃仁勳談及與家人相處時光和對台灣夜市的特殊情感。

當問到在家會烹煮什麼樣的料理，黃仁勳說，一家人很喜歡在家做飯，在家做菜以及週末晚餐時間，對自己和家人來說，是非常特別的時光，不過他笑說，「有些菜我真的是不會做」，但晚餐以及做飯，常帶給自己很多快樂。

黃仁勳非常重視週末與家人相處，他說，隨著孩子逐漸長大，在週末決定做什麼菜、或是一家人一起購物、買所有食材並帶回家料理，家人們一起做菜，再來杯雞尾酒，「是很完美的週末時光」。

談到喜歡什麼樣的台灣菜，黃仁勳笑說，「簡單的食物就是我的最愛」，他隨後加一句，「蒼蠅頭」。

黃仁勳在5月底至6月上旬在台期間，曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，黃仁勳受訪時開玩笑說，這可能是張忠謀第一次逛夜市，談及如何說服，黃仁勳笑說，「是張忠謀自己想去的」。

黃仁勳細數和張忠謀逛夜市期間，一起吃蚵仔煎、也吃了一些刨冰，張忠謀很開心，黃仁勳說，更重要的是，「我們喜歡聚在一起」。

談到為什麼喜歡逛夜市，黃仁勳表示，「大家人都很好、很熱情」，夜市的人們很努力工作、認真拚生活，「我很開心能夠支持他們、加油打氣」。

黃仁勳說，小時候逛夜市的回憶一直都在，父母常帶小孩子逛夜市，他並提起小時候在夜市被割傷臉留下的疤痕，但他說，對台灣夜市還是有很好的回憶，「不知為何，夜市總在自己心中有特殊地位」。他也說道，「青芒果很好吃」，賣水果的阿姨很棒。