國際鋼市恐進入整理期 燁輝、盛餘強化在陸布局

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

國際鋼市恐進入新一波整理期，鍍面鋼材雙雄燁輝（2023）、盛餘（2029）逆勢布局對岸。近期燁輝完成大陸常熟廠四期擴建；盛餘大陸產銷轉強，持續升級強化品牌力，為景氣復甦預做準備。

燁輝執行副總經理陳維誠表示，國際鋼市前一波出現榮景，但很快又受制於大陸鋼鐵產能過剩，鋼價緩步下滑，連帶海外接單難度增加，用戶建構存貨水位意願不高，可能需要時間沈澱。

陳維誠指出，大環境景氣起伏無法控制，燁輝為維持穩健經營，已完成在大陸蘇州常熟經濟開發區燁輝中國廠四期擴建工程，目前合計台灣與大陸廠熱浸鍍鋅年生產量高達260萬公噸，成為全球最大熱浸鍍鋅獨立專業製造廠。

經過擴建，燁輝產品組合更趨多元，可產製熱浸鍍鋅、鍍5%鋁鋅、鍍55%鋁鋅、熱浸鍍鋅鋁鎂、鍍鋁矽等，同時可用鍍鋅為底材加工形成彩塗烤漆鋼捲。

盛餘指出，最近國內經濟服務業等內需保持暢旺，但由於全球性經濟低迷，以外銷為主的產業面臨挑戰，盛餘配合鋼材市場行情，調整產品銷售價格，持續創造獲利。

尤其盛餘在大陸合肥投資設廠，大陸廠面臨房市不景氣影響，但銷售量穩定增加，營運持續增溫，台灣母廠盡全力支援，兩岸產銷都將步入正軌。

景氣 燁輝 盛餘

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