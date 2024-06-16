輝達CEO加州理工學院演說 黃仁勳勉學子失敗當契機

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
黃仁勳在美國加州理工學院發表演說。 （擷自加州理工學院官網）
黃仁勳在美國加州理工學院發表演說。 （擷自加州理工學院官網）

被封為「3兆男」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，14日在美國加州理工學院對畢業生發表演說，他以經營輝達碰到的種種難題為例，建議畢業學子碰上挫折時，要像流行天后泰勒絲的名曲一樣，「通通甩開」（shake it off），把失敗當作契機。

Inc.com網站報導，黃仁勳在演說表示，輝達過去多年被逼出市場，或被對手擠出專案，這種情況幾乎年年發生。

他說，輝達的成功在於能擺脫困境，重新轉型。輝達專注於當時沒有客戶、也沒有競爭對手的機器人市場，打造出全球首見的機器人電腦，處理當時沒人懂的深度學習演算法。此舉讓該公司在十年後人工智慧（AI）商機爆發時，能夠稱霸此一市場。頻頻失敗讓輝達發展出靈活性和韌性，一路上遭遇的挫折，如今看來都是機會。他還提到泰勒絲的經典曲目「通通甩開」（shake it off），強調世界可能很不公平，給人一手爛牌，這種時候只能「趕快通通甩開」（Swiftly, shake it off.），將失敗視為機會，強化自身韌性。

機器人 輝達 黃仁勳

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