AI伺服器浪潮 三板卡廠躍首波贏家

這波AI伺服器浪潮中，大型板卡廠因長年與輝達（NVIDIA）顯卡採購生意、累積深厚關係，加上自身伺服器技術及營運已達規模，讓技嘉（2376）、華碩（2357）、華擎（3515）皆名列輝達最新AI晶片GB200首波供應商，AI伺服器業務增長可期。

輝達今年宣布推出以「Blackwell」平台打造的最新AI晶片，以GB200最受矚目，其中，鴻海、技嘉、英業達、廣達、緯創及旗下緯穎、華碩、和碩及旗下華擎皆名列輝達首波供應商。

檢視台廠GB200首波供應商名單，除傳統代工大廠，還有主板廠技嘉、華擎及華碩。業界人士分析，華碩及技嘉是全球前三大板卡廠，是輝達遊戲顯卡多年來合作夥伴。

去年下半年AI伺服器晶片大缺貨時，華碩就曾透露，因與輝達在PC時代累積多年關係，讓其可以優先獲得晶片供應。此外，華碩自身伺服器事業體規模及技術實力也是一大關鍵，早在這波AI伺服器大爆發前，技嘉、華擎、華碩都已在伺服器市場耕耘多年，並在AI伺服器需求出現後，加速擴大團隊規模。

同樣是全球前三大板卡廠的微星，多年來一直有伺服器生意，但董事長徐祥坦言，未充分注意到產業變化，導致微星在AI伺服器有點落後，但已開始急起直追。