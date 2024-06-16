AI伺服器二線廠拚後發先至 相關業績有望雙位數增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩AI伺服器。記者吳凱中／攝影
華碩AI伺服器。記者吳凱中／攝影

AI引爆伺服器商機，繼鴻海（2317）、廣達（2382）等一線大廠去年開始出貨AI伺服器後，華碩（2357）、和碩（4938）、華擎（3515）、仁寶（2324）、微星（2377）、神達（3706）等二軍全力反撲，不少廠商今年也開始出貨AI伺服器，力拚後發先至。

市場看好，相關二線廠增長爆發力，今年伺服器及AI伺服器業績有望交出雙位數增長，甚至有倍增態勢。

以微軟為首的美系四大雲端服務供應商（CSP）囊括全球六成高階AI伺服器需求。其中鴻海、英業達、廣達、緯創及旗下緯穎主攻四大CSP需求，技嘉因較早布局AI伺服器領域，讓相關廠商被資本市場視為伺服器一軍。

但生成式AI需求暴增，加上通用型伺服器產品今年市況回溫，也讓其他台廠急起直追，包含神達、華擎、微星、和碩、仁寶及華碩等，皆預期今年伺服器業績將優於去年，且加重AI伺服器產品布局。

AI伺服器供應鏈 圖／經濟日報提供
AI伺服器供應鏈 圖／經濟日報提供

華碩是這波二線AI伺服器業務增長最迅猛的廠商，公司原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍，華碩董事長施崇棠日前喊話，目標達成時間及增長幅度將比原先預期更快、更猛。

華擎總經理許隆倫預期今年伺服器業務將為公司最強產品線，業務增長幅度雙位數起跳。其中，下半年採用輝達H100之AI伺服器產品逐步放量，加上通用伺服器今年回溫，全年力拚伺服器業務營收比重突破五成。

華擎母公司和碩，已於今年2月開始少量出貨AI伺服器給北美客戶。和碩共同執行長鄭光志表示，除既有客戶，預計下半年針對新客人NPI（新產品導入），相關需求有望在明年開出。

仁寶新任董事長陳瑞聰宣示要大力衝刺AI伺服器業務，高喊未來三年伺服器營收要是現在的五倍，朝千億元大關邁進，不僅要搶下至少一家大型CSP訂單，更要成為前三大AI伺服器廠商。

神達預期今年AI伺服器及一般伺服器業務皆會成長，且從英特爾接手的資料中心解決方案集團（DSG）業務今年將開花結果、貢獻業績，看好今年伺服器業務有雙位數增長。

微星已擴大建置AI伺服器團隊，開發進度符合預期，針對輝達MGX架構這類高階AI伺服器，預計最快明年中或明年底開始出貨。

AI 伺服器 華碩

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