數發部組團培育AI人才 攜手輝達、微軟等國際大廠

面對AI浪潮來襲，數發部積極培育相關人才，擬定策略將「大廠開設AI相關線上課程」、「合作辦理AI實作營課程」、「企業參訪」三管齊下，會與亞馬遜、輝達、微軟、Google、鴻海（2317）等合作，除向下扎根在高中職開設AI課程，重點是與企業及培訓單位合作開設符合需求課程，針對企業痛點，實作AI解題方案。

根據統計，AI產業運用下人才缺口高達2.5萬人，人才培育與外國人才延攬成當務之急。政府部門總動員，其中數發部積極擬定相關策略，數發部次長林宜敬指出，為培育AI應用人才，將與國際大廠合作，除向下扎根，更重要的是與企業及培訓單位合作開設符合產業需求的課程，針對企業實際的問題痛點，專案實作產出AI解題方案，可同時達成提升產業AI應用及人才培育的雙效成果。

AI人才培育重點 圖／經濟日報提供

林宜敬表示，目前數發部與產業界合作培訓AI人才方式分為大廠開設AI相關線上課程、合作辦理AI實作營課程、企業參訪等三種模式。

其中線上課程部份，主要是與亞馬遜、輝達、微軟、Google、鴻海等大廠配合，希望他們開設課程，因為他們最懂目前線上產業所需要的相關人才，因此由他們開設相關課程培育人才，最能第一時間解決痛點。

至於AI實作營課程，目前則是有華碩、英特爾、微軟、Google、聯發科、緯謙科技（應用案例）、神通資訊（Miautoml自動化機器學習平台）等業者參與，配合實作課程讓培育的人才能夠擁有更穩健基礎。

再來就是企業參訪，目前合作的業者包括聯發科、神通資訊。