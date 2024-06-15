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影／「再破重北輕南」？卓榮泰看沙崙AI產業專區談願景

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
行政院長卓榮泰視察沙崙AI產業專區談願景。記者周宗禎／攝影
行政院長卓榮泰視察沙崙AI產業專區談願景。記者周宗禎／攝影

行政院長卓榮泰今天視察台南沙崙智慧綠能科學城、人工智慧產業專區場域，宣示加速人工智慧技術及產品應用，沙崙連結北高雄發展成「南方智慧廊帶」、要「再次打破」政府給人民重北輕南的印象。

卓榮泰上午走訪國科會台南資安暨智慧科技研發專區、經濟部綠能示範場域，聽取所屬簡報各項軟硬體設施現況。

卓榮泰表示，輝達、超微等世界大廠有意在台發展，政府有責任提供良好基礎環境，讓廠商得以迅速發展、永續經營。沙崙起領頭作用，未來可連結北高雄地區，發展為南方智慧廊帶，再次打破過去曾被講了很多年的「重北輕南」。

他說，南部過去是工業重鎮，現在已成為智慧產業區域，政府將持續努力協助將AI科技導入公部門及各大、小企業，讓人民感到生活改變及幸福感。

國科會主委吳誠文表示，國科會將加速興建人工智慧研發過程所需的資料中心、超級電腦，將沙崙專區建設成亞太地區重要人工智慧研發重鎮。以「AI產業化、產業AI化，帶動百工百業發展」的角度出發，將相關術領域研發成果迅速擴散到與人民生活相關產業。

吳誠文指出，台灣正朝「人工智慧之島」方向發展，輸出相關研發成果技術，更該強化系統開發及應用，讓人民熟悉AI工具帶來生活的便利與影響，逐漸形成文化，更能帶動相關產業發展。

卓榮泰表示，賴總統上任後推動半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊等「五大信賴產業」，沙崙人工智慧產業專區將成為台灣重要發展基地，行政院整合13個部會力量，除了在各領域齊步向前，更在人才培育方面投注很大力量，讓想朝這方面的年輕人能獲得很好培訓。

國科會表示，沙崙人工智慧產業專區是跨部會推動的全新園區，期盼以均衡台灣、韌性台灣、健康台灣3個面向，降低人民與產業的數位落差，促進社會經濟更均衡發展，提升居家社區智慧健康與照護體系，並帶動全國產業轉型升級。

行政院長卓榮泰視察沙崙AI產業專區談願景。記者周宗禎／攝影
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AI 人工智慧 卓榮泰

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