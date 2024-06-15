林岱樺率議員參訪AI產業 力薦「高雄是輝達的首選」

輝達算力中心將設在高雄軟體園區，市長陳其邁爭取研發中心也能在高雄落腳。有意爭取民進黨下屆高雄市長提名的立委林岱樺昨偕多位議員參訪AI智慧應用事業愛吠的狗及鑫蘊林科（Linker Vision）。林岱樺表示，高雄市資源豐富，多所理工領域的大專院校進駐，也有友善的台語環境，黃仁勳最愛的燕巢芭樂也在高雄，高雄是輝達首選之地，歡迎輝達來設研發中心與超級電腦中心。

愛吠的狗發展AI人工智慧客服「AI Amaze 慧星大使」，結合ChatGPT生成式語言模型技術，達到無人化的虛擬客服，運用在高捷、餐飲業等領域，公司設在高雄鹽埕區大勇路。

鑫蘊林科（Linker Vision ）則鑽研AI影像辨識及大型語言模型，包括工程安全、自動駕駛等範疇，高市交通局運用相關技術提供道路即時交通號誌、交通標誌資產數位化與故障狀況通報。

林岱樺昨偕無黨籍高雄市議員朱信強，民進黨議員張漢忠及黃秋媖等人參訪上述兩家公司，安排AI小旅行。她指出，AI人工智慧已經是當代科技的顯學，AI產業在台灣的發展，不只是硬體廠房設置，也需要法規跟政策環境支持，她在立法院全力協助；期待未來不管是交通、救護、搜救等領域，高雄成為AI智慧旗艦城市。