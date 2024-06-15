快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

林岱樺率議員參訪AI產業 力薦「高雄是輝達的首選」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺（左二）辦AI企業小旅行，偕同高市議員參訪相關企業。圖／林岱樺服務處提供
民進黨立委林岱樺（左二）辦AI企業小旅行，偕同高市議員參訪相關企業。圖／林岱樺服務處提供

輝達算力中心將設在高雄軟體園區，市長陳其邁爭取研發中心也能在高雄落腳。有意爭取民進黨下屆高雄市長提名的立委林岱樺昨偕多位議員參訪AI智慧應用事業愛吠的狗及鑫蘊林科（Linker Vision）。林岱樺表示，高雄市資源豐富，多所理工領域的大專院校進駐，也有友善的台語環境，黃仁勳最愛的燕巢芭樂也在高雄，高雄是輝達首選之地，歡迎輝達來設研發中心與超級電腦中心。

愛吠的狗發展AI人工智慧客服「AI Amaze 慧星大使」，結合ChatGPT生成式語言模型技術，達到無人化的虛擬客服，運用在高捷、餐飲業等領域，公司設在高雄鹽埕區大勇路。

鑫蘊林科（Linker Vision ）則鑽研AI影像辨識及大型語言模型，包括工程安全、自動駕駛等範疇，高市交通局運用相關技術提供道路即時交通號誌、交通標誌資產數位化與故障狀況通報。

林岱樺昨偕無黨籍高雄市議員朱信強，民進黨議員張漢忠及黃秋媖等人參訪上述兩家公司，安排AI小旅行。她指出，AI人工智慧已經是當代科技的顯學，AI產業在台灣的發展，不只是硬體廠房設置，也需要法規跟政策環境支持，她在立法院全力協助；期待未來不管是交通、救護、搜救等領域，高雄成為AI智慧旗艦城市。

林岱樺也關切AI如何運用在危險性較高產業，如岡山扣件及螺絲產業的公共安全、農漁業的效率及方便性等問題與業者專家交流。

民進黨立委林岱樺辦AI企業小旅行，參訪兩家高雄在地企業。圖／林岱樺服務處提供
民進黨立委林岱樺辦AI企業小旅行，參訪兩家高雄在地企業。圖／林岱樺服務處提供
民進黨立委林岱樺（左二）辦AI企業小旅行，偕同高市議員黃秋媖（右一）、朱信強（右二）、張漢忠（右三）參訪相關企業。圖／林岱樺服務處提供
民進黨立委林岱樺（左二）辦AI企業小旅行，偕同高市議員黃秋媖（右一）、朱信強（右二）、張漢忠（右三）參訪相關企業。圖／林岱樺服務處提供

AI 林岱樺 輝達

延伸閱讀

影／宣布了！立委賴瑞隆要朝選高雄市長方向努力

綠自家人不挺退回黨產條例 國民黨團：一黨獨大已過

顧毛小孩福祉 林岱樺籲建立非營利犬貓血庫

影／搶市長接班？高雄林園龍舟賽開賽 2綠委挑戰16蹲

相關新聞

影／「再破重北輕南」？卓榮泰看沙崙AI產業專區談願景

行政院長卓榮泰今天視察台南沙崙智慧綠能科學城、人工智慧產業專區場域，宣示加速人工智慧技術及產品應用，沙崙連結北高雄發展成...

林岱樺率議員參訪AI產業 力薦「高雄是輝達的首選」

輝達算力中心將設在高雄軟體園區，市長陳其邁爭取研發中心也能在高雄落腳。有意爭取民進黨下屆高雄市長提名的立委林岱樺昨偕多位...

數產署：5G 無人機結合 AI 辨識強化山難搜救

數發部數產署15日指出，台東大學與財團法人金屬工業研究發展中心於2024年6月14日簽署合作備忘錄，期望透過台東大學提供...

大摩看旺蘋果按讚六台廠 點名大立光、玉晶光等表現

外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品...

廣達高呼明年會有更好成績、更多機會 林百里：AI爆發期 大單報到

代工大廠廣達昨（14）日召開股東常會，董事長林百里高呼「明年還會有更好的成績、更多機會」，因應生成式AI應用，各大雲端服...

和碩攻新事業 穩健進步

和碩昨（14）日舉行股東會，董事長童子賢主持，iPhone組裝生意仍占和碩整體營收比重過半，市場關注新事業AI伺服器及電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。