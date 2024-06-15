數產署：5G 無人機結合 AI 辨識強化山難搜救

數發部數產署15日指出，台東大學與財團法人金屬工業研究發展中心於2024年6月14日簽署合作備忘錄，期望透過台東大學提供AI辨識技術，結合金屬中心5G通訊無人機飛控介面整合，共同攜手合作強化山難救助之AI辨識技術與應用範疇，協助山難事件與無人機救援實際操演，強化通訊傳遞與待救者的定位與搜救方式。

數產署指導金屬中心合作推動無人機5G山難救助，為確保登山者的生命安全，透過無人機強化山難的搜救效率，並導入5G通訊系統至山域進行山難救援。此次除簽署合作備忘錄外，並實地至臺東霧鹿砲台山區進行「無人機5G山難救助-三機編隊協同作業」演練，透過三台無人機大範圍進行搜索，找到手機訊號後，再出動四軸旋翼機依地形近距離偵測，確認待救者生理狀況並將資訊回傳控制中心，協助搜救人員辨識所需準備之救難物資加速救援。

數產署副署長林俊秀表示，沿襲金屬中心無人機訓練的成果，本次無人機5G山難救災演練選在臺東霧鹿山區，進行三台無人機編隊，達到快速定位，一旦縮小搜救範圍後，即派遣旋翼機進行近距離確認，觀測待救者狀態，迅速將影像資訊回傳控制中心，以利救難人員進行判讀。同時，也透過AI自動判別訓練模組，在不同模式條件下進行最佳化飛行路徑，達到遠距與長時間作業目標，後續藉由AI更精準且快速地定位待救者的位置與狀態進行搜救任務。

數產署期盼藉由本次測試階段的演練成果，結合AI深化後續無人機5G山難救助系統研發與實際搜救的成效，以持續強化山難搜救與救援定位的精準性，把握救援的黃金時期並提升搜救效率，保障民眾進行登山活動的生命安全。