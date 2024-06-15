童子賢：AI大航海 小心翻船

廣達董事長林百里昨日表示，AI（人工智慧）應用將「鋪天蓋地」而來，他透露，大型CSP（雲端服務供應商） 積極因應生成式AI各項應用，不斷擴大AI資料中心規模，加上全球每天都有新大型語言模型和小型語言模型問世，讓他深感此時是「AI百花齊放的時刻」，他笑說「廣達手中訂單非常龐大，這兩年會忙得不得了！」

和碩董事長童子賢也說，AI正要開始，十幾年前他講AI時，根本沒人理，如今AI愈來愈熱鬧，現在看猶如「驀然回首」，但當大航海時代來臨，要越過汪洋大海掌握彼岸機會，得小心謹慎，不要翻船，因此「結盟比單打獨鬥好」。

科技大廠廣達、和碩昨天皆召開股東會，林百里、童子賢針對AI PC、AI伺服器、機器人、生成式AI等領域釋出看法。林百里說，蘋果推出「Apple Intelligence」、大型CSP業者擴大建置AI資料中心，以及微軟主導AI PC市場且仍具備高滲透率及戰略性競爭力，廣達預期明年業績會高幅度成長。隨著AI日益聰明，對廣達而言是「非常興奮的時刻」。

林百里預期，筆電將每年推出新機型，AI伺服器每兩年就改款下一代，車用AI電腦則每三年換新世代，產品的更新都會激勵「以設計、研發雙軌並重」的廣達業績成長。他還引用美國麻省理工學院（MIT）的名言「與其預測未來，不如參與未來」，指出未來廣達的研發費用會提高。

童子賢同樣認為科技迭代快速，二至三年就改朝換代，十年就有新主角引領風騷和趨勢，就像目前的主角是AI，但十年前沒人理，產業發展不會有明確答案，也沒有一把尺可丈量，但就像「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人就在燈火闌珊處」，一如目前最紅的AI。

和碩看好AI基礎建設與AI伺服器需求，共同執行長鄭光志認為，產業變化不會僅侷限於單一產品或技術，全球近二至三年積極建置AI基礎設施，但最終將推向邊緣裝置，和碩已對此全面布局，伺服器起步雖晚，但秉持烏龜精神積極爭取客戶。

但蘋果推出「Apple Intelligence」能否帶動換機潮？和碩共同執行長鄧國彥說，目前觀之，今年仍較辛苦，iPhone業務如往年一樣呈「秋收冬藏」局面。

廣達副董事長梁次震也審慎保守認為AI PC能否快速成熟，仍需觀察，他說這個產品「一言難盡」，如果價格能降到一半，市場才會大幅增加。