大摩看旺蘋果按讚六台廠 點名大立光、玉晶光等表現

外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品出貨情形，獲按讚的台系供應鏈，包括鴻海（2317）、大立光、玉晶光、華碩、廣達、緯創等六檔，均給予「優於大盤」評等。

蘋果股價在全球開發者大會（WWDC）後持續上漲，13日收盤上漲0.6%至214.24美元，再度刷新收盤新高價，市值增至3.285兆美元，超越微軟的3.282兆美元，暌違五個月奪回「全球市值王」頭銜。

圖／經濟日報提供

大摩這篇報告，是外資圈中首篇針對第3季iPhone等產品出貨預測的報告。大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，iPhone在第3季的生產計畫中，優於以往的季節性趨勢，顯示出蘋果除增加庫存外，也已準備好面對未來的換機需求。此外，自4月以來，包括AI PC在內的筆記型電腦（NB）原始設計製造（ODM）的出貨量持續優出預期，目前仍靜待銷售市場的反饋。

施曉娟預估，第3季整體iPhone出貨5,200萬支，季增33%、年增4%，高於過去三年第3季季增11-22%，主因為iPhone 15 Pro/Pro Max將持續保持銷售強勁，且預估消費者對於Apple Intelligence的需求增加，隨iPhone 16系列推出，也會降價促銷，同時預期iPhone 16出貨量將在第4季增加。

另外，預估第3季iPad出貨1,300萬台，季增8%、年減4%，歸功於5月初所推出的iPad Air和搭載OLED 顯示器的iPad Pro機款；筆電（NB）ODM出貨3,390萬台，季增4%、年增3%。

台系供應鏈方面，由於搭載高通處理器的AI PC機型提前拉貨，甚至未來Windows 10將在2025年10月終止支援等因素，激勵補貨需求強勁。預期筆電5月出貨將高出6%，ODM廠商5月出貨量約達1,100萬台（月增15%，年減1%）。



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