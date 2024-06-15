大摩看旺蘋果按讚六台廠 點名大立光、玉晶光等表現
外資摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第3季重點電子產品出貨情形，獲按讚的台系供應鏈，包括鴻海（2317）、大立光、玉晶光、華碩、廣達、緯創等六檔，均給予「優於大盤」評等。
蘋果股價在全球開發者大會（WWDC）後持續上漲，13日收盤上漲0.6%至214.24美元，再度刷新收盤新高價，市值增至3.285兆美元，超越微軟的3.282兆美元，暌違五個月奪回「全球市值王」頭銜。
大摩這篇報告，是外資圈中首篇針對第3季iPhone等產品出貨預測的報告。大摩台灣區研究部主管施曉娟分析，iPhone在第3季的生產計畫中，優於以往的季節性趨勢，顯示出蘋果除增加庫存外，也已準備好面對未來的換機需求。此外，自4月以來，包括AI PC在內的筆記型電腦（NB）原始設計製造（ODM）的出貨量持續優出預期，目前仍靜待銷售市場的反饋。
施曉娟預估，第3季整體iPhone出貨5,200萬支，季增33%、年增4%，高於過去三年第3季季增11-22%，主因為iPhone 15 Pro/Pro Max將持續保持銷售強勁，且預估消費者對於Apple Intelligence的需求增加，隨iPhone 16系列推出，也會降價促銷，同時預期iPhone 16出貨量將在第4季增加。
另外，預估第3季iPad出貨1,300萬台，季增8%、年減4%，歸功於5月初所推出的iPad Air和搭載OLED 顯示器的iPad Pro機款；筆電（NB）ODM出貨3,390萬台，季增4%、年增3%。
台系供應鏈方面，由於搭載高通處理器的AI PC機型提前拉貨，甚至未來Windows 10將在2025年10月終止支援等因素，激勵補貨需求強勁。預期筆電5月出貨將高出6%，ODM廠商5月出貨量約達1,100萬台（月增15%，年減1%）。
延伸閱讀
蘋果、微軟、Nvidia市值爭霸 恐掀熱門ETF持股權重大地震
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言