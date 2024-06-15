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和碩攻新事業 穩健進步

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（14）日舉行股東會，董事長童子賢主持，iPhone組裝生意仍占和碩整體營收比重過半，市場關注新事業AI伺服器及電動車何時能改善和碩體質，童子賢表示，改變一方面要求穩健與進步，跟老和尚練功一樣，打坐讓真氣運行周天，所有穴道走一遍，但小心不要太急，以免「走火入魔」。

他觀察，科技產品每二到三年改朝換代，大趨勢是每十年有新主角獨領風騷。過去幾年和碩在智慧型手機趨勢參與很深，收穫也相當不錯，雖然營收較集中在通訊產品，他沒有後悔，也沒有覺得不對。

蘋果推出AI功能「Apple Intelligence」，市場看好將催動新一波iPhone換機潮。不過和碩共同執行長鄧國彥僅說「希望」，他表示，今年展望仍然沒變，下半年三大產品線皆會成長，通訊業務則如過往下半年表現，呈現「秋收冬藏」狀況。

鄧國彥表示，從各產品線來看，下半年必然比上半年好。在資訊產品方面，AI PC於今年5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年，全年來看資訊產品業務持平或個位數增長，而消費性產品下半年則是傳統旺季。

在新事業AI伺服器和電動車部分，和碩共同執行長鄭光志表示，AI伺服器起步較晚，將秉持「烏龜精神」開拓業務，今年2月開始少量出貨AI伺服器給北美客戶，出貨形式為伺服器組裝與測試（L10），預計相關需求將於明年開出，和碩美墨邊境工廠也擴增伺服器產線，目標鎖定整機櫃（L11）需求。預計下半年針對新客人NPI（新產品導入），相關需求有望在明年開出。

至於電動車方面，鄭光智強調，針對區域性關稅障礙，和碩能提供完整的全球解決方案。雖然今年全球車市有一些挑戰，但對和碩而言，今年車用電子仍有信心達到雙位數成長，且預告歐洲電動車將有好消息，仍維持2025年車用電子業務將占和碩整體營收一成的目標。

AI 伺服器 和碩

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